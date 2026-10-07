Міжнародні резерви України за місяць скоротилися до $47,1 млрд - які причини
Київ • УНН
Міжнародні резерви України у вересні зменшилися на 3,2% до $47,1 млрд. НБУ продав $5,45 млрд валюти, а держава здійснила боргові виплати.
Міжнародні резерви України становили 47,1 млрд дол. на початок жовтня, зменшившись за місяць на 3,2%. Це відбувається під впливом у тому числі продажу валюти Нацбанком та виплатою держборгу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані НБУ від 7 жовтня.
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"Міжнародні резерви України станом на 01 жовтня 2026 року за попередніми даними становили 47 101,8 млн дол. США. У вересні вони зменшилися на 3,2%. Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями Національного банку та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції перевищили надходження від міжнародних партнерів та конвертації в гривню валюти, отриманої в межах програми Ukraine Support Loan", - ідеться у повідомленні.
Поточний обсяг міжнародних резервів, як вказано, "є достатнім для збереження стійкості валютного ринку".
Скільки отримали від міжнародних партнерів
За даними НБУ, на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 890,4 млн дол. США – через рахунки Світового банку.
Крім того, Україна отримала 3,81 млрд дол. США від Європейського Союзу в межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan.
"Ці кошти не зараховуються до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання. Але в разі їх продажу урядом Національному банку за гривню для подальшого використання за призначенням на відповідну суму збільшуються міжнародні резерви", - сказано у повідомленні.
Як вказано, "у вересні уряд конвертував у гривню 3,81 млрд дол. США цих коштів, що відповідним чином сприяло збільшенню міжнародних резервів". "Водночас слід враховувати, що фінансування в гривні за рахунок цих коштів надалі призводить до зростання попиту на валютному ринку, що впливає на обсяг валютних інтервенцій Національного банку, - зазначили у НБУ. - Таким чином, операції Національного банку з цими коштами фактично виконують перерозподільну функцію".
Скільки валюти продав НБУ
"НБУ у вересні продав на валютному ринку 5 449,9 млн дол. США", - ідеться у повідомленні НБУ.
Скільки виплатили держборгу
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 195,7 млн дол. США, у тому числі:
- 72,3 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
- 8,3 млн дол. США – обслуговування валютних ОВДП;
- 115,1 млн дол. США – сплата іншим кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 254,3 млн дол. США.
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