Міжнародні резерви України за місяць скоротилися до $47,1 млрд - які причини

Міжнародні резерви України становили 47,1 млрд дол. на початок жовтня, зменшившись за місяць на 3,2%. Це відбувається під впливом у тому числі продажу валюти Нацбанком та виплатою держборгу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані НБУ від 7 жовтня.

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"Міжнародні резерви України станом на 01 жовтня 2026 року за попередніми даними становили 47 101,8 млн дол. США. У вересні вони зменшилися на 3,2%. Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями Національного банку та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції перевищили надходження від міжнародних партнерів та конвертації в гривню валюти, отриманої в межах програми Ukraine Support Loan", - ідеться у повідомленні.

Поточний обсяг міжнародних резервів, як вказано, "є достатнім для збереження стійкості валютного ринку".

Скільки отримали від міжнародних партнерів

За даними НБУ, на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 890,4 млн дол. США – через рахунки Світового банку.

Крім того, Україна отримала 3,81 млрд дол. США від Європейського Союзу в межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan.

"Ці кошти не зараховуються до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання. Але в разі їх продажу урядом Національному банку за гривню для подальшого використання за призначенням на відповідну суму збільшуються міжнародні резерви", - сказано у повідомленні.

Як вказано, "у вересні уряд конвертував у гривню 3,81 млрд дол. США цих коштів, що відповідним чином сприяло збільшенню міжнародних резервів". "Водночас слід враховувати, що фінансування в гривні за рахунок цих коштів надалі призводить до зростання попиту на валютному ринку, що впливає на обсяг валютних інтервенцій Національного банку, - зазначили у НБУ. - Таким чином, операції Національного банку з цими коштами фактично виконують перерозподільну функцію".

Скільки валюти продав НБУ

"НБУ у вересні продав на валютному ринку 5 449,9 млн дол. США", - ідеться у повідомленні НБУ.

Скільки виплатили держборгу

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 195,7 млн дол. США, у тому числі:

72,3 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

8,3 млн дол. США – обслуговування валютних ОВДП;

115,1 млн дол. США – сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 254,3 млн дол. США.

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