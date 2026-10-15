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Техніка

росія вдарила реактивним "шахедом" по звичайному магазину на Одещині: троє постраждалих

Київ • УНН

 • 3366 перегляди

Унаслідок удару по магазину троє людей дістали поранення, будівлю частково зруйновано, пошкоджено автомобілі. Зеленський закликав не знімати санкції.

росія вдарила реактивним "шахедом" по звичайному магазину на Одещині: троє постраждалих

росія 15 жовтня вдарила реактивним "шахедом" по звичайному магазину в Одеській області. Трьох людей поранено, магазин частково зруйнований. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у соцмережах, показавши наслідки, пише УНН.

Жахливий російський удар реактивним "шахедом" по звичайному магазину на Одещині. росія продовжує свій кривавий терор. Магазин частково зруйновано, пошкоджені автомобілі. Троє людей поранені. На місці працюють усі необхідні служби, надають допомогу постраждалим

- написав Зеленський.

Президент наголосив: "Важливо, щоб партнери допомагали від цього захищатися". "Фактично постійно під ударами житлові будинки, магазини, енергетика та інша критична інфраструктура. Жодної години тиші", - вказав Зеленський.

"Те, що відбувається, – це показова реакція росії на сигнали, які вона отримує від Америки. На жаль, небезпечні сигнали щодо можливого подальшого зняття санкцій. Ці санкції накладались світом, Америкою, Європою, нашими партнерами. Санкції за агресію проти України, за війну проти нас. Нічого не змінилось, війна не зупинилась. Санкції не повинні бути зняті. Росія має закінчити різанину, яку сама розпочала й продовжує вже 1695 днів. Додаткові гроші для вбивств цьому не сприятимуть. Потрібна сила, і Америка сильніша, ніж російський терор", - підкреслив Зеленський.

На оприлюдненому фото видно частину назви на будівлі. Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що ідеться про "Таврія-В".

Юлія Шрамко

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