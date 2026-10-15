россия ударила реактивным "шахедом" по обычному магазину в Одесской области: трое пострадавших

россия 15 октября ударила реактивным "шахедом" по обычному магазину в Одесской области. Три человека получили ранения, магазин частично разрушен. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях, показав последствия, пишет УНН.

Ужасный российский удар реактивным "шахедом" по обычному магазину в Одесской области. россия продолжает свой кровавый террор. Магазин частично разрушен, повреждены автомобили. Три человека получили ранения. На месте работают все необходимые службы, оказывают помощь пострадавшим - написал Зеленский.

Президент подчеркнул: "Важно, чтобы партнеры помогали защищаться от этого". "Фактически постоянно под ударами находятся жилые дома, магазины, энергетика и другая критическая инфраструктура. Ни одного часа тишины", — указал Зеленский.

"То, что происходит, — это показательная реакция россии на сигналы, которые она получает от Америки. К сожалению, опасные сигналы относительно возможного дальнейшего снятия санкций. Эти санкции были наложены всем миром, Америкой, Европой, нашими партнерами. Санкции за агрессию против Украины, за войну против нас. Ничего не изменилось, война не остановилась. Санкции не должны быть сняты. россия должна закончить резню, которую сама начала и продолжает уже 1695 дней. Дополнительные деньги для убийств этому не поспособствуют. Нужна сила, и Америка сильнее, чем российский террор", — подчеркнул Зеленский.

На опубликованном фото видна часть названия на здании. Ранее местные СМИ сообщали, что речь идет о "Таврия-В".