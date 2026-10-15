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У Німеччині AfD і BSW закликали припинити військову допомогу Україні

Київ • УНН

 • 2082 перегляди

Партії AfD і BSW спільно ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні в Саксонії-Ангальт. Документ не має практичних наслідків.

У Німеччині AfD і BSW закликали припинити військову допомогу Україні

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) та невелика ліва партія BSW у середу, 14 жовтня, об’єднали зусилля, щоб ухвалити резолюцію в парламенті німецької землі Саксонія-Ангальт із закликом припинити військову підтримку України з боку Берліна. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Німеччина під керівництвом канцлера Фрідріха Мерца залишається одним із ключових постачальників військової допомоги Україні в Європі. Федеральний уряд неодноразово підтверджував намір продовжувати підтримку Києва. Водночас AfD і BSW виступають проти військової допомоги, стверджуючи, що її припинення дозволило б спрямувати більше коштів на внутрішні потреби країни.

Голосування в Саксонії-Ангальт не матиме безпосереднього впливу на зовнішню політику Німеччини, оскільки земельні парламенти не визначають обсяги військової підтримки України. Проте політичне значення цього рішення виходить за межі самого питання допомоги Києву: воно може стати передумовою для формування нових парламентських більшостей у регіоні.

За інформацією видання, минулого місяця партія "Альтернатива для Німеччини" здобула перемогу на виборах у східній землі Саксонія-Ангальт , але для абсолютної більшості в парламенті землі їй не вистачило голосів. Зігмунд заявив, що до кінця року планує домагатися затвердження на посаді прем’єр-міністра регіону. Водночас інші партії виключили можливість створення коаліції з AfD. Вони дотримуються так званої політики "брандмауера", яка передбачає політичну ізоляцію цієї партії.

Нагадаємо

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив про незмінну підтримку України та очікування політичних реформ. ЄС шукає додаткове фінансування.

Алла Кіосак

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Альтернатива для Німеччини
Північний потік
Фрідріх Мерц
Німеччина
Україна