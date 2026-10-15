У Німеччині AfD і BSW закликали припинити військову допомогу Україні

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) та невелика ліва партія BSW у середу, 14 жовтня, об’єднали зусилля, щоб ухвалити резолюцію в парламенті німецької землі Саксонія-Ангальт із закликом припинити військову підтримку України з боку Берліна. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Німеччина під керівництвом канцлера Фрідріха Мерца залишається одним із ключових постачальників військової допомоги Україні в Європі. Федеральний уряд неодноразово підтверджував намір продовжувати підтримку Києва. Водночас AfD і BSW виступають проти військової допомоги, стверджуючи, що її припинення дозволило б спрямувати більше коштів на внутрішні потреби країни.

Голосування в Саксонії-Ангальт не матиме безпосереднього впливу на зовнішню політику Німеччини, оскільки земельні парламенти не визначають обсяги військової підтримки України. Проте політичне значення цього рішення виходить за межі самого питання допомоги Києву: воно може стати передумовою для формування нових парламентських більшостей у регіоні.

За інформацією видання, минулого місяця партія "Альтернатива для Німеччини" здобула перемогу на виборах у східній землі Саксонія-Ангальт , але для абсолютної більшості в парламенті землі їй не вистачило голосів. Зігмунд заявив, що до кінця року планує домагатися затвердження на посаді прем’єр-міністра регіону. Водночас інші партії виключили можливість створення коаліції з AfD. Вони дотримуються так званої політики "брандмауера", яка передбачає політичну ізоляцію цієї партії.

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Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив про незмінну підтримку України та очікування політичних реформ. ЄС шукає додаткове фінансування.