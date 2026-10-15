В Германии AfD и BSW призвали прекратить военную помощь Украине

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) и небольшая левая партия BSW в среду, 14 октября, объединили усилия, чтобы принять резолюцию в парламенте немецкой земли Саксония-Анхальт с призывом прекратить военную поддержку Украины со стороны Берлина. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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Германия под руководством канцлера Фридриха Мерца остается одним из ключевых поставщиков военной помощи Украине в Европе. Федеральное правительство неоднократно подтверждало намерение продолжать поддержку Киева. В то же время AfD и BSW выступают против военной помощи, утверждая, что ее прекращение позволило бы направить больше средств на внутренние нужды страны.

Голосование в Саксонии-Анхальт не окажет непосредственного влияния на внешнюю политику Германии, поскольку земельные парламенты не определяют объемы военной поддержки Украины. Однако политическое значение этого решения выходит за рамки самого вопроса помощи Киеву: оно может стать предпосылкой для формирования новых парламентских большинств в регионе.

По информации издания, в прошлом месяце партия «Альтернатива для Германии» одержала победу на выборах в восточной земле Саксония-Анхальт, но для абсолютного большинства в парламенте земли ей не хватило голосов. Зигмунд заявил, что до конца года планирует добиваться утверждения на должности премьер-министра региона. В то же время другие партии исключили возможность создания коалиции с AfD. Они придерживаются так называемой политики «брандмауэра», которая предусматривает политическую изоляцию этой партии.

Напомним

Министр финансов Германии Ларс Клинкбайль заявил о неизменной поддержке Украины и ожидании политических реформ. ЕС ищет дополнительное финансирование.