Німеччина підтвердила підтримку України, але очікує реформ

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив у четвер, 15 жовтня, що підтримка України його країною чітка, але супроводжується "очікуваннями політичних реформ". Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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"Наша підтримка України чітка. У цьому немає жодних вагань. Але є також чіткі очікування від українського уряду, - сказав Клінгбайль журналістам у кулуарах зустрічей МВФ та Світового банку в Бангкоку. - Я думаю, що є простір для покращення".

"Це також очікування, тому що ми повинні неодноразово пояснювати громадянам Німеччини, чому підтримка України така суттєва", – додав він, враховуючи скорочення німецького бюджету.

ЄС пообіцяв 45 мільярдів євро (50 мільярдів доларів) для України на 2027 рік, але потреби країни будуть набагато вищими, і ЄС намагається організувати фінансову підтримку від таких країн, як Норвегія, Швейцарія, Канада, Японія чи Велика Британія.

Фінансування для України

Клінгбайль сказав, що обговорює з міжнародними партнерами, як забезпечити фінансування України, враховуючи зобов'язання Австралії та Південної Кореї під час зустрічей у четвер у Бангкоку.

"Треба сказати, що це зобов'язання іншого типу, ніж те, що ми, європейці, які географічно набагато ближче, - сказав Клінгбайль. - Але обидві чітко дали зрозуміти, що їхня підтримка України продовжуватиметься".

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