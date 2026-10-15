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Німеччина підтвердила підтримку України, але очікує реформ

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив про незмінну підтримку України та очікування політичних реформ. ЄС шукає додаткове фінансування.

Німеччина підтвердила підтримку України, але очікує реформ

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив у четвер, 15 жовтня, що підтримка України його країною чітка, але супроводжується "очікуваннями політичних реформ". Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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"Наша підтримка України чітка. У цьому немає жодних вагань. Але є також чіткі очікування від українського уряду, - сказав Клінгбайль журналістам у кулуарах зустрічей МВФ та Світового банку в Бангкоку. - Я думаю, що є простір для покращення".

"Це також очікування, тому що ми повинні неодноразово пояснювати громадянам Німеччини, чому підтримка України така суттєва", – додав він, враховуючи скорочення німецького бюджету.

ЄС пообіцяв 45 мільярдів євро (50 мільярдів доларів) для України на 2027 рік, але потреби країни будуть набагато вищими, і ЄС намагається організувати фінансову підтримку від таких країн, як Норвегія, Швейцарія, Канада, Японія чи Велика Британія.

Фінансування для України

Клінгбайль сказав, що обговорює з міжнародними партнерами, як забезпечити фінансування України, враховуючи зобов'язання Австралії та Південної Кореї під час зустрічей у четвер у Бангкоку.

"Треба сказати, що це зобов'язання іншого типу, ніж те, що ми, європейці, які географічно набагато ближче, - сказав Клінгбайль. - Але обидві чітко дали зрозуміти, що їхня підтримка України продовжуватиметься".

ЄС прагне залучити кошти для України на зустрічах МВФ та G7 - Домбровскіс14.10.26, 15:15 • 25724 перегляди

Юлія Шрамко

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