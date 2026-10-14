ЄС прагне залучити кошти для України на зустрічах МВФ та G7 - Домбровскіс

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Україна стикається з дефіцитом фінансування на 2027 рік, і Європейський Союз намагається залучити додаткові кошти для країни під час зустрічей Міжнародного валютного фонду та міністрів фінансів країн "Групи семи" (G7), що відбуваються цього тижня в Бангкоку. Про це заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, передає УНН із посиланням на Reuters.

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Видання зауважує, що фінансування потреб України на 2026 рік уже забезпечено: ЄС готовий виділити близько 31 млрд євро, щойно Київ ухвалить узгоджені реформи.

Однак, попри обіцяні ЄС додаткові 45 млрд євро (50 млрд доларів) на 2027 рік, потреби України будуть значно вищими, тому ЄС докладає зусиль для залучення коштів від таких країн, як Норвегія, Швейцарія, Канада, Японія чи Велика Британія.

"Це одна з тем, що обговорюються під час зустрічей МВФ та G7, де ми намагаємося мобілізувати підтримку з боку інших партнерів", — сказав Домбровскіс агентству Reuters на полях зустрічей МВФ у Бангкоку.

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"Ми від самого початку наголошували, що Європейський Союз прагне покрити приблизно дві третини фінансових потреб України, і очікуємо, що решту покриють інші партнери", — зазначив він.

Щоб виграти час для залучення внесків від інших сторін, ЄС планує прискорити виділення передбачених для України 45 млрд євро вже наступного року, однак ситуацію ускладнює те, що ЄС досі визначає точний обсяг коштів, необхідних Україні на наступний рік.

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"Варто зауважити, що існує розрив між обсягами військової підтримки, яку пообіцяли надати Україні низка країн-членів НАТО, і фактично наданою допомогою. Скорочення цього розриву суттєво допомогло б у вирішенні питань фінансування військових потреб України", — сказав Домбровскіс.

Домбровскіс відзначив Норвегію як позитивний приклад надання значної допомоги. "Норвегія пообіцяла виділити ще 9 млрд євро на наступний рік. Цього року вона надала таку саму суму, що є дуже вагомим внеском", — сказав він. Коли його запитали, чи допомагають інші, але недостатньо, він відповів: "Відверто кажучи — так".

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