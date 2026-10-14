ЕС стремится привлечь средства для Украины на встречах МВФ и G7 — Домбровскис

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Украина сталкивается с дефицитом финансирования на 2027 год, и Европейский Союз пытается привлечь для страны дополнительные средства во время проходящих на этой неделе в Бангкоке встреч Международного валютного фонда и министров финансов стран "Группы семи" (G7). Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Издание отмечает, что финансирование потребностей Украины на 2026 год уже обеспечено: ЕС готов выделить около 31 млрд евро, как только Киев примет согласованные реформы.

Однако, несмотря на обещанные ЕС дополнительные 45 млрд евро (50 млрд долларов) на 2027 год, потребности Украины будут значительно выше, поэтому ЕС прилагает усилия для привлечения средств от таких стран, как Норвегия, Швейцария, Канада, Япония или Великобритания.

"Это одна из тем, которые обсуждаются во время встреч МВФ и G7, где мы пытаемся мобилизовать поддержку со стороны других партнеров", — сказал Домбровскис агентству Reuters на полях встреч МВФ в Бангкоке.

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"Мы с самого начала подчеркивали, что Европейский Союз стремится покрыть примерно две трети финансовых потребностей Украины и ожидаем, что остальную часть покроют другие партнеры", — отметил он.

Чтобы выиграть время для привлечения взносов от других сторон, ЕС планирует ускорить выделение предусмотренных для Украины 45 млрд евро уже в следующем году, однако ситуацию осложняет то, что ЕС до сих пор определяет точный объем средств, необходимых Украине на следующий год.

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"Стоит отметить, что существует разрыв между объемами военной поддержки, которую пообещали предоставить Украине ряд стран — членов НАТО, и фактически предоставленной помощью. Сокращение этого разрыва существенно помогло бы в решении вопросов финансирования военных потребностей Украины", — сказал Домбровскис.

Домбровскис отметил Норвегию как положительный пример предоставления значительной помощи. "Норвегия пообещала выделить еще 9 млрд евро на следующий год. В этом году она предоставила такую же сумму, что является очень весомым вкладом", — сказал он. Когда его спросили, помогают ли другие, но недостаточно, он ответил: "Откровенно говоря — да".

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