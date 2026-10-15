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Техніка

"Пийте менше пива": прем'єр Латвії запропонував ЄС спосіб покрити витрати для допомоги Україні

Київ • УНН

 • 2472 перегляди

Андріс Кульбергс заявив, що одне пиво менше на рік від європейця допоможе покрити витрати для допомоги Україні. Він виступив перед самітом ЄС.

"Пийте менше пива": прем'єр Латвії запропонував ЄС спосіб покрити витрати для допомоги Україні

Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс дорогою на саміт ЄС 15 жовтня сказав, що якщо "хочете допомогти Україні? - тоді пийте менше пива", повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"На одне пиво менше для європейця на рік" допоможе покрити витрати на воєнні зусилля, сказав він.

"Це одне пиво - це просто витрати [для громадян ЄС]. Для них це витрати на життя. Ми п'ємо менше, їхні життя рятуються, - сказав він. - Усе просто".

Доповнення

Це він сказав перед самітом лідерів ЄС, що має на меті наблизити блок до досягнення угоди щодо наступного семирічного бюджету ЄС. Лідери мають два дні переговорів, починаючи від цін на енергоносії та торгівлі з Китаєм до України, морської безпеки та міграції.

Дебати щодо бюджету залишаються випробуванням для президента Європейської Ради Антоніу Кошти. Столиці пом'якшили свою обіцянку щодо грудневого дедлайну для укладення угоди, на тлі того, як ворогуючі табори залишаються далеко один від одного.

Обговорення у четвер, як вказано, мали розпочатися з теми конкурентоспроможності, а в центрі уваги також будуть стрімке зростання цін на енергоносії та кліматичні правила ЄС. Потім лідери обговорять Китай та заклики до посилення торговельного захисту, перш ніж звернутися до переглянутих бюджетних пропозицій Ірландії вдень.

Тим часом питання України торкнулися і на передсаміті ЄНП.

Віцепрем'єр-міністр Італії Антоніо Таяні відновив наполягання Риму тривалістю в рік щодо призначення спеціального посланця ЄС, який би залучив росію до переговорів з Україною.

На запитання, чи може президент Європейської Ради Антоніу Кошта взяти на себе цю роль, Таяні назвав його "важливою фігурою", але наполягав, що пріоритетом для Європи є "речник, який може вести переговори", попереджаючи, що інакше зовнішня політика ЄС виглядатиме слабкою.

Юлія Шрамко

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