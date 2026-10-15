Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс по дороге на саммит ЕС 15 октября сказал, что если "хотите помочь Украине? — тогда пейте меньше пива", сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Одно пиво меньше для европейца в год" поможет покрыть расходы на военные усилия, сказал он.

"Это одно пиво — просто расходы [для граждан ЕС]. Для них это расходы на жизнь. Мы пьем меньше, их жизни спасаются, — сказал он. — Всё просто".

Дополнение

Это он сказал перед саммитом лидеров ЕС, который призван приблизить блок к достижению соглашения по следующему семилетнему бюджету ЕС. Лидеров ждут два дня переговоров — от цен на энергоносители и торговли с Китаем до Украины, морской безопасности и миграции.

Дебаты по бюджету остаются испытанием для президента Европейского совета Антониу Кошты. Столицы смягчили своё обещание относительно декабрьского дедлайна для заключения соглашения на фоне того, что враждующие лагеря остаются далеко друг от друга.

Обсуждение в четверг, как указывалось, должно было начаться с темы конкурентоспособности, а в центре внимания также будут стремительный рост цен на энергоносители и климатические правила ЕС. Затем лидеры обсудят Китай и призывы к усилению торговой защиты, прежде чем днём перейти к пересмотренным бюджетным предложениям Ирландии.

Тем временем вопросы Украины затронули и на предсаммите ЕНП.

Вице-премьер-министр Италии Антонио Таяни возобновил длившееся год требование Рима назначить специального посланника ЕС, который привлёк бы россию к переговорам с Украиной.

На вопрос, может ли президент Европейского совета Антониу Кошта взять на себя эту роль, Таяни назвал его "важной фигурой", но настаивал, что приоритетом для Европы является "представитель, который может вести переговоры", предупреждая, что в противном случае внешняя политика ЕС будет выглядеть слабой.