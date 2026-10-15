Російський дрон упав у дворі багатоповерхівок у Києві: п'ятеро постраждалих

$44.980.1050.350.09
ukenru
07:09 • 5768 перегляди
росія продовжує бити по газовидобувній інфраструктурі - Нафтогаз
05:30 • 15033 перегляди
"З нас досить": Зеленський заявив про зняття блокування з ударів по російських НПЗ - FT
04:41 • 33774 перегляди
Білий дім заперечує причетність до обмежень Starlink в Україні – Axios
04:19 • 44992 перегляди
Ніч під російськими ударами: які регіони України атакував ворог та що відомо про наслідки
03:38 • 26851 перегляди
У Німеччині парламент однієї з федеральних земель вимагає припинити допомогу Україні та скасувати санкції проти росії
02:56 • 26373 перегляди
Трамп звинуватив Байдена у війні рф проти України та пояснив чому не називає путіна "диктатором"Video
02:17 • 23930 перегляди
Атаки дронів у водах НАТО загрожують українському експорту: країни Чорного моря звернулися по допомогу до Альянсу
15 жовтня, 01:18 • 19585 перегляди
ЗСУ знайшли спосіб збивати реактивні "Шахеди" старими радянськими ЗРК та знищили вже понад 20 цілей
15 жовтня, 00:25 • 18790 перегляди
Литва хоче розмістити постійну військову базу США біля кордонів росії та білорусі – Трамп уже відреагував
15 жовтня, 00:12 • 14955 перегляди
росія відмовилася видавати Сирії Башара Асада, якого засудили до смертної кари
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1.3м/с
76%
756мм
Популярнi новини
Маккартні розкритикував вибір актора на роль себе у новому фільмі про The Beatles, причина невдоволення дивнаPhoto14 жовтня, 23:06 • 33512 перегляди
Сильвестр Сталлоне шокував зізнанням про наслідки зйомок у бойовиках без дублерів15 жовтня, 00:05 • 28507 перегляди
Бред Пітт влаштував романтичне побачення у Парижі та здивував своїм виглядомPhoto15 жовтня, 01:07 • 26149 перегляди
Зірка "Людини-павука" провів весілля власної колишньої дружини – серед гостей був Ді КапріоPhoto15 жовтня, 02:06 • 20668 перегляди
Після 20 років шлюбу: розлучення Ніколь Кідман і Кіта Урбана знову опинилося в центрі уваги03:06 • 18483 перегляди
Публікації
Вартість будівництва за рік зросла на 25%: чи подорожчають квартири та відбудова для українців14 жовтня, 18:15 • 57853 перегляди
Бізнес попереджає, що нові правила бронювання можуть вдарити по оборонці, енергетиці, економіці та продовольчій безпеці
Ексклюзив
14 жовтня, 12:01 • 73644 перегляди
Готуємось до зими: чек-лист для дому, який допоможе зберегти тепло та підготуватися до відключень14 жовтня, 11:14 • 88144 перегляди
російські ІПСО проти України: як нами маніпулює ворогPhoto
Ексклюзив
14 жовтня, 05:30 • 101991 перегляди
П’ять країн виділяють Україні 4,1 млн євро на підтримку транспорту: як витратять кошти13 жовтня, 18:40 • 114232 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Ілон Маск
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Після 20 років шлюбу: розлучення Ніколь Кідман і Кіта Урбана знову опинилося в центрі уваги03:06 • 18638 перегляди
Зірка "Людини-павука" провів весілля власної колишньої дружини – серед гостей був Ді КапріоPhoto15 жовтня, 02:06 • 20934 перегляди
Бред Пітт влаштував романтичне побачення у Парижі та здивував своїм виглядомPhoto15 жовтня, 01:07 • 26401 перегляди
Сильвестр Сталлоне шокував зізнанням про наслідки зйомок у бойовиках без дублерів15 жовтня, 00:05 • 28750 перегляди
Маккартні розкритикував вибір актора на роль себе у новому фільмі про The Beatles, причина невдоволення дивнаPhoto14 жовтня, 23:06 • 33747 перегляди
Актуальне
Фільм
Financial Times
Starlink
Дипломатка
The New York Times

Російський дрон упав у дворі багатоповерхівок у Києві: п'ятеро постраждалих

Київ • УНН

 • 418 перегляди

У Києві російський дрон упав у дворі будинків на Печерську, пошкодивши споруди й авто. П’ятеро людей постраждали, двох госпіталізували.

Російський дрон упав у дворі багатоповерхівок у Києві: п'ятеро постраждалих

У Києві вранці 15 жовтня російський дрон впав у двір багатоповерхівок на Печерську. Відомо про 5 постраждалих. Про це повідомив у четвер мер столиці Віталій Кличко у соцмережах, пише УНН.

5 постраждалих у Печерському районі, де ворожий БпЛА впав у двір житлових будинків. Двох поранених медики госпіталізували

- написав Кличко.

Де був "приліт"

Перед цим мер повідомив, що у Печерському районі БпЛА впав на відкритій території біля 5-поверхового житлового будинку.

"Пошкоджений фасад, частина покрівлі та скління вікон будинку. А також фасади двох триповерхових житлових будинків поруч. Палає автівка в дворі. Екстрені служби на місці", - зазначав Кличко.

Київська область

Ворог продовжує атакувати Київщину ударними дронами. За останню добу внаслідок ворожих ударів травмовано 4 людини. Пошкоджено 26 об’єктів. Найбільше пошкоджень - у житловому секторі. Загалом маємо 19 пошкоджених приватних домоволодінь, повідомили у Київській ОВА 15 жовтня.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКиїв
Вибухи
Війна в Україні
Віталій Кличко
Київ