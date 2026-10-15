Російський дрон упав у дворі багатоповерхівок у Києві: п'ятеро постраждалих

У Києві вранці 15 жовтня російський дрон впав у двір багатоповерхівок на Печерську. Відомо про 5 постраждалих. Про це повідомив у четвер мер столиці Віталій Кличко у соцмережах, пише УНН.

5 постраждалих у Печерському районі, де ворожий БпЛА впав у двір житлових будинків. Двох поранених медики госпіталізували - написав Кличко.

Де був "приліт"

Перед цим мер повідомив, що у Печерському районі БпЛА впав на відкритій території біля 5-поверхового житлового будинку.

"Пошкоджений фасад, частина покрівлі та скління вікон будинку. А також фасади двох триповерхових житлових будинків поруч. Палає автівка в дворі. Екстрені служби на місці", - зазначав Кличко.

Київська область

Ворог продовжує атакувати Київщину ударними дронами. За останню добу внаслідок ворожих ударів травмовано 4 людини. Пошкоджено 26 об’єктів. Найбільше пошкоджень - у житловому секторі. Загалом маємо 19 пошкоджених приватних домоволодінь, повідомили у Київській ОВА 15 жовтня.