Российский дрон упал во дворе многоэтажек в Киеве: пятеро пострадавших

Утром 15 октября в Киеве российский дрон упал во двор многоэтажных домов на Печерске. Известно о 5 пострадавших. Об этом в четверг сообщил в соцсетях мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

5 пострадавших в Печерском районе, где вражеский БпЛА упал во двор жилых домов. Двоих раненых медики госпитализировали - написал Кличко.

Где был "прилёт"

Перед этим мэр сообщил, что в Печерском районе БпЛА упал на открытой территории возле 5-этажного жилого дома.

"Повреждены фасад, часть кровли и остекление окон дома. А также фасады двух расположенных рядом трёхэтажных жилых домов. Во дворе горит автомобиль. Экстренные службы на месте", — отмечал Кличко.

Киевская область

Враг продолжает атаковать Киевскую область ударными дронами. За последние сутки в результате вражеских ударов травмированы 4 человека. Повреждены 26 объектов. Больше всего повреждений — в жилом секторе. Всего имеем 19 повреждённых частных домовладений, сообщили в Киевской ОВА 15 октября.