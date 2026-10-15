Екслідера найбільшої партії Північної Ірландії засудили до 15 років за сексуальні злочини проти дітей

Колишнього лідера найбільшої юніоністської партії Північної Ірландії Джеффрі Дональдсона в четвер засудили до 15 років ув’язнення за сексуальні злочини проти дітей, скоєні в минулому. Суддя назвав цю справу "катастрофічним падінням у ганьбу". Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

63-річного Дональдсона в червні визнали винним за одним епізодом зґвалтування, 13 епізодами непристойних дій сексуального характеру та чотирма епізодами грубої непристойної поведінки щодо двох жінок. Злочини були скоєні в період із 1985-го до 2008 року. Це одна з найгучніших судових справ у регіоні, що перебуває під управлінням Великої Британії, за останній час.

Дональдсон був одним із найвідоміших політиків Північної Ірландії та найдовше обіймав посаду депутата від цього регіону в британському парламенті. Його заарештували й висунули проти нього обвинувачення в березні 2024 року.

Суддя назвав справу "тривожною та глибоко неприємною" й оцінив ризик повторного вчинення Дональдсоном злочинів як середній.

Дональдсон, який перебував у в’язниці в очікуванні вироку з червня, заперечував усі обвинувачення та має намір оскаржити обвинувальний вирок.

Прокурорка Розмарі Волш під час слухань перед винесенням вироку минулого місяця заявила, що одна з потерпілих назвала насильство "найгіршим моментом у своєму житті" та розповіла, що воно вплинуло на всі її подальші стосунки.

Інша потерпіла вважала, що в неї вкрали дитинство, і відтоді вона постійно відчувала "сором". Обидві потерпілі, імена яких не можуть бути оприлюднені з юридичних причин, дали свідчення під час судового процесу.

Суддя заявив, що не має жодних сумнівів щодо незгладимого сліду, який злочини залишили в житті обох потерпілих. Він зазначив, що тривалість насильства та вік потерпілих стали обтяжувальними обставинами під час визначення суворості покарання.

Дональдсон негайно пішов у відставку з посади лідера Демократичної юніоністської партії (DUP), заснованої протестантським священнослужителем Яном Пейслі в розпал трьох десятиліть міжконфесійного кровопролиття, яке завершилося після укладення мирної угоди 1998 року.

Колишнього президента Косова Тачі засуджено до 25 років ув'язнення за воєнні злочини

У 2016 році королева Єлизавета II посвятила його в лицарі за політичні заслуги. За два місяці до арешту Дональдсон відіграв ключову роль у переговорах щодо важливої торговельної угоди після Brexit.

Через два дні після визнання його винним Дональдсон попросив позбавити його лицарського звання.

Присяжні також визнали, що дружина Дональдсона, Елеанор, допомагала чоловікові та сприяла вчиненню злочинів. Вона також заперечувала обвинувачення.

Минулого місяця суд визнав її нездатною постати перед судом через проблеми з психічним здоров’ям, а отже, вона не могла бути засуджена в кримінальному порядку.

Вайнштейна засудили до 15 років ув'язнення за сексуальне насильство над асистенкою