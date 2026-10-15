Экс-лидера крупнейшей партии Северной Ирландии приговорили к 15 годам за сексуальные преступления против детей

Бывшего лидера крупнейшей юнионистской партии Северной Ирландии Джеффри Дональдсона в четверг приговорили к 15 годам лишения свободы за сексуальные преступления против детей, совершённые в прошлом. Судья назвал это дело «катастрофическим падением в позор». Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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63-летнего Дональдсона в июне признали виновным по одному эпизоду изнасилования, 13 эпизодам непристойных действий сексуального характера и четырём эпизодам грубой непристойности в отношении двух женщин. Преступления были совершены в период с 1985 по 2008 год. Это одно из самых громких судебных дел в регионе, находящемся под управлением Великобритании, за последнее время.

Дональдсон был одним из самых известных политиков Северной Ирландии и дольше всех занимал должность депутата от этого региона в британском парламенте. Его арестовали и предъявили ему обвинения в марте 2024 года.

Судья назвал дело «тревожным и глубоко неприятным» и оценил риск повторного совершения Дональдсоном преступлений как средний.

Дональдсон, который находился в тюрьме в ожидании приговора с июня, отрицал все обвинения и намерен обжаловать обвинительный приговор.

Прокурор Розмари Уолш во время слушаний перед вынесением приговора в прошлом месяце заявила, что одна из потерпевших назвала насилие «худшим моментом в своей жизни» и рассказала, что оно повлияло на все её последующие отношения.

Другая потерпевшая считала, что у неё украли детство, и с тех пор постоянно испытывала «стыд». Обе потерпевшие, имена которых не могут быть обнародованы по юридическим причинам, дали показания во время судебного процесса.

Судья заявил, что не имеет никаких сомнений относительно неизгладимого следа, который преступления оставили в жизни обеих потерпевших. Он отметил, что продолжительность насилия и возраст потерпевших стали отягчающими обстоятельствами при определении строгости наказания.

Дональдсон немедленно ушёл в отставку с должности лидера Демократической юнионистской партии (DUP), основанной протестантским священнослужителем Яном Пейсли в разгар трёх десятилетий межконфессионального кровопролития, которое завершилось после заключения мирного соглашения 1998 года.

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В 2016 году королева Елизавета II посвятила его в рыцари за политические заслуги. За два месяца до ареста Дональдсон сыграл ключевую роль в переговорах по важному торговому соглашению после Brexit.

Через два дня после признания его виновным Дональдсон попросил лишить его рыцарского звания.

Присяжные также признали, что жена Дональдсона, Элеанор, помогала мужу и содействовала совершению преступлений. Она также отрицала обвинения.

В прошлом месяце суд признал её неспособной предстать перед судом из-за проблем с психическим здоровьем, а следовательно, она не могла быть осуждена в уголовном порядке.

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