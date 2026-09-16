Бывший президент Косова Тачи приговорён к 25 годам лишения свободы за военные преступления
Киев • УНН
Гаагский суд признал Хашима Тачи виновным в убийствах, пытках и незаконном удержании людей во время войны в Косове. Он может обжаловать приговор.
В среду Специализированный суд по военным преступлениям в Гааге признал бывшего президента Косова Хашима Тачи виновным в военных преступлениях, в частности в убийствах, пытках и незаконном удержании людей. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
58-летнего Тачи приговорили к 25 годам лишения свободы за преступления, совершённые им в качестве главнокомандующего Армией освобождения Косова (АОК), состоявшей преимущественно из этнических албанцев, во время насильственного отделения края от Сербии в 1990-х годах.
Суд заявил, что Тачи виновен в убийстве 96 политических оппонентов и людей, которых считали пособниками сербских сил безопасности, совершённых силами Армии освобождения Косова во время конфликта.
Его также признали виновным в произвольном незаконном удержании 385 человек, пытках в отношении 303 человек и жестоком обращении с 49 людьми. Суд добавил, что на момент совершения преступлений ни одна из жертв не принимала активного участия в боевых действиях.
Суд заявил, что Тачи активно участвовал в преступлениях и поощрял их в рамках совместного преступного предприятия, основанного на общем плане.
План был настолько простым, насколько и губительным. В частности, он предусматривал: создание мест содержания под стражей во всех районах, контролируемых АОК; выявление лиц, которых считали противниками АОК; их арест и содержание под стражей, а при необходимости — убийство
По его словам, жертв содержали в бесчеловечных условиях, избивали, держали в крошечных камерах и не обеспечивали достаточным количеством еды или медицинской помощью.
Тачи, который молча стоял, пока судья зачитывал приговор и наказание, отрицал все обвинения.
Он может обжаловать приговор.
Сторонники собрались в Приштине и Гааге
За приговором внимательно следили в Косове и Сербии, где наследие конфликта 1998–1999 годов и провозглашение независимости Косова в 2008 году до сих пор остаются источником напряжённости между этническими косовскими албанцами и сербами.
Тачи остаётся уважаемой фигурой для многих косовских албанцев, тогда как сам трибунал в Косове крайне непопулярен.
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В Гааге произошли непродолжительные столкновения между несколькими сотнями сторонников Тачи и полицией, когда демонстранты попытались пройти к суду с места, где они слушали аудиотрансляцию оглашения приговора.
В Приштине, столице Косова, после оглашения приговора несколько сотен человек прошли маршем через город, а по всему городу были размещены десятки сотрудников полиции из подразделений по борьбе с массовыми беспорядками.
"Этот приговор — позорный. С сегодняшнего дня в Косове не будет мира", — заявил Райф Пллана, бывший боец АОК, пришедший поддержать Тачи в центре Приштины.
Полиция сообщила, что на случай перерастания протестов в насилие был подготовлен план совместных действий с иностранными миротворческими силами. Соединённые Штаты призвали своих граждан избегать мест массового скопления людей.
Премьер-министр Албании Эди Рама раскритиковал приговор, опубликовав в социальных сетях изображение карты Европы, опутанной колючей проволокой, и написав одно слово: "Невероятно".
Прокуроры требовали 45 лет лишения свободы
Прокуроры требовали для Тачи и ещё трёх бывших высокопоставленных командиров АОК 45 лет лишения свободы.
Однако коллегия из трёх судей отклонила шесть обвинений в преступлениях против человечности. Судьи заявили, что прокуроры не смогли доказать, что эти преступления были частью широкомасштабных или систематических нападений на гражданское население в целом.
Адвокаты Тачи утверждали, что обвинения были безосновательными и фактически представляли собой попытку переписать историю.
Специализированные палаты Косова, расположенные в Гааге, были созданы в 2015 году под международным давлением для рассмотрения дел бывших бойцов АОК, обвинявшихся в военных преступлениях и преступлениях, совершённых после войны.
В среду судьи заявили, что судебный процесс проходил на фоне серьёзного запугивания свидетелей. Они также упомянули свидетелей, которые отказывались от своих предыдущих показаний, лгали суду или изменяли свои прежние показания.
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