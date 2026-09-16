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Колишнього президента Косова Тачі засуджено до 25 років ув'язнення за воєнні злочини

Київ • УНН

 • 1188 перегляди

Гаазький суд визнав Хашима Тачі винним у вбивствах, тортурах і незаконному утриманні людей під час війни в Косові. Він може оскаржити вирок.

Колишнього президента Косова Тачі засуджено до 25 років ув'язнення за воєнні злочини

У середу Спеціалізований суд у справах про воєнні злочини в Гаазі визнав колишнього президента Косова Хашима Тачі винним у воєнних злочинах, зокрема в убивствах, тортурах і незаконному утриманні людей. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

58-річного Тачі засудили до 25 років ув’язнення за злочини, скоєні ним як головнокомандувачем Армії визволення Косова (АОК), що складалася переважно з етнічних албанців, під час насильницького відокремлення краю від Сербії у 1990-х роках.

Суд заявив, що Тачі винний у вбивстві 96 політичних опонентів і людей, яких вважали пособниками сербських сил безпеки, здійснених силами Армії визволення Косова під час конфлікту.

Його також визнали винним у свавільному незаконному утриманні 385 людей, тортурах щодо 303 людей і жорстокому поводженні з 49 людьми. Суд додав, що на момент скоєння злочинів жодна з жертв не брала активної участі у бойових діях.

Суд заявив, що Тачі активно брав участь у злочинах і заохочував їх у межах спільного злочинного підприємства, заснованого на спільному плані.

План був настільки простим, наскільки й згубним. Зокрема, він передбачав: створення місць утримання в усіх районах, контрольованих АОК; виявлення осіб, яких вважали противниками АОК; їхній арешт та утримання під вартою, а за необхідності - вбивство

- заявив головуючий суддя Чарльз Сміт.

За його словами, жертв утримували в нелюдських умовах, били, тримали в крихітних камерах і не забезпечували достатньою кількістю їжі чи медичною допомогою.

Тачі, який мовчки стояв, поки суддя зачитував вирок і покарання, заперечував усі обвинувачення.

Він може оскаржити вирок.

Прихильники зібралися у Приштині та Гаазі

За вироком уважно стежили в Косові та Сербії, де спадщина конфлікту 1998–1999 років і проголошення незалежності Косова у 2008 році досі залишаються джерелом напруженості між етнічними косовськими албанцями та сербами.

Тачі залишається шанованою постаттю для багатьох косовських албанців, тоді як сам трибунал у Косові вкрай непопулярний.

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У Гаазі сталися нетривалі сутички між кількома сотнями прихильників Тачі та поліцією, коли демонстранти спробували пройти до суду з місця, де вони слухали аудіотрансляцію оголошення вироку.

У Приштині, столиці Косова, після оголошення вироку кількасот людей пройшли маршем через місто, а по всьому місту були розміщені десятки співробітників поліції з підрозділів боротьби з масовими заворушеннями.

"Цей вирок — ганебний. Відсьогодні в Косові не буде миру", — заявив Райф Пллана, колишній боєць АОК, який прийшов підтримати Тачі в центрі Приштини.

Поліція повідомила, що на випадок переростання протестів у насильство було підготовлено план спільних дій з іноземними миротворчими силами. Сполучені Штати закликали своїх громадян уникати місць масового скупчення людей.

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама розкритикував вирок, опублікувавши в соціальних мережах зображення карти Європи, оповитої колючим дротом, і написавши одне слово: "Неймовірно".

Прокурори вимагали 45 років ув’язнення

Прокурори вимагали для Тачі та ще трьох колишніх високопоставлених командирів АОК 45 років ув’язнення.

Однак колегія з трьох суддів відхилила шість обвинувачень у злочинах проти людяності. Судді заявили, що прокурори не змогли довести, що ці злочини були частиною широкомасштабних або систематичних нападів на цивільне населення загалом.

Адвокати Тачі стверджували, що обвинувачення були безпідставними й фактично являли собою спробу переписати історію.

Спеціалізовані палати Косова, розташовані в Гаазі, були створені у 2015 році під міжнародним тиском для розгляду справ колишніх бійців АОК, яких звинувачували у воєнних злочинах та злочинах, скоєних після війни.

У середу судді заявили, що судовий процес проходив на тлі серйозного залякування свідків. Вони також згадали про свідків, які відмовлялися від своїх попередніх показань, брехали суду або змінювали свої попередні свідчення.

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Ольга Розгон

Світ
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
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Еді Рама
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