В Косово выразили протест, поскольку Сербия рассматривает возможность изменения русла реки

Исполняющая обязанности президента Косова Албулена Хаджиу выразила протест в понедельник после того, как президент Сербии заявил, что Белград может изменить русло реки Ибар. Считая этот план «серьёзным поводом для беспокойства», Хаджиу заявила, что этот вопрос следует решать с международным сообществом, передаёт УНН со ссылкой на Balkaninsight.

«Как вы знаете, озеро Ибар-Лепенац и Уйман [Газивода] являются частью стратегической системы водоснабжения, энергетики, сельского хозяйства и жизнедеятельности сотен тысяч граждан Косова», — сказала Хаджиу на Конференции послов в Приштине.

«Одностороннее вмешательство в трансграничные водные потоки будет иметь последствия, далеко выходящие за рамки технической проблемы, поскольку оно повлияет на водную, энергетическую, экологическую и человеческую безопасность нашей республики», — добавила она.

Хаджиу выступила на следующий день после того, как президент Сербии Александар Вучич намекнул на эту инициативу, назвав её оправданной ответной мерой на политику правительства Косова в отношении сербов в Косове.

«Поскольку они так сильно преследуют наш народ, давайте посмотрим: у нас есть разные причины для изменения русла Ибара, так что посмотрим, что будут делать албанцы и как они будут себя вести», — сказал Вучич.

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В понедельник Вучич подтвердил своё заявление, добавив, что он просто «обращается к водным путям на территории Республики Сербия в соответствии с внутренним законодательством». Сербия считает Косово частью своей территории и отказывается признавать его независимость.

Вучич настаивал, что никому не угрожает. «Мы просто будем решать собственные проблемы. У нас есть собственные интересы, и мы заботимся о собственных интересах», — сказал он.

Издание отмечает, что это не первый раз, когда Вучич упоминает идею изменения русла Ибара, который берёт начало в Черногории, проходит через юго-западный край Сербии, затем течёт через северное Косово, а потом возвращается в Сербию.

После взрыва на канале Ибар-Лепенац, который через озеро Уйман/Газивода поставляет воду в несколько городов, в ноябре 2024 года Вучич заявил, что идея изменения русла Ибара существует с 1985 года. «Мы можем изменить русло Ибара, и они останутся без Газиводы. Тогда озера больше не будет», — сказал тогда Вучич.

Он добавил, что всегда выступал против этой идеи. «Я не хотел, чтобы мы использовали природу в политических целях. В конце концов, мы поставляли им электроэнергию», — сказал он.

В воскресенье министр окружающей среды Косова Фиторе Паколли назвала заявления Вучича неприемлемыми.

«Согласно Хельсинкской конвенции, государства обязаны сотрудничать для справедливого и рационального использования трансграничных вод, предотвращения трансграничного ущерба и защиты водных экосистем. Водные ресурсы не могут использоваться как инструмент угроз, давления или дестабилизации против другого государства», — сказал Паколли.