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Лідери ЄС збираються закликати Зеленського стримати критику Трампа - FT

Київ • УНН

 • 4294 перегляди

Лідери ЄС планують закликати Володимира Зеленського пом’якшити публічну критику Дональда Трампа. Вони побоюються погіршення відносин Києва і Вашингтона.

Лідери ЄС збираються закликати Зеленського стримати критику Трампа - FT

Лідери ЄС мають намір закликати Президент України Володимира Зеленського стримати критику проти президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

"Лідери ЄС мають намір закликати Володимира Зеленського пом'якшити свою публічну критику Дональда Трампа на тлі побоювань, що дедалі відвертіші висловлювання Президента України ризикують ще більше пошкодити і без того напружені відносини між Вашингтоном та Києвом", - ідеться у публікації FT. Як вказує видання, чиновники заявили, що багато хто планує висловитися в п'ятницю вранці, "водночас висловлюючи підтримку".

"Це може бути правдою, але не завжди потрібно говорити це вголос", – сказав один із чиновників.

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Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Financial Times
Вашингтон
Дональд Трамп
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Київ