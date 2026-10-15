Лідери ЄС збираються закликати Зеленського стримати критику Трампа - FT

Лідери ЄС мають намір закликати Президент України Володимира Зеленського стримати критику проти президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

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"Лідери ЄС мають намір закликати Володимира Зеленського пом'якшити свою публічну критику Дональда Трампа на тлі побоювань, що дедалі відвертіші висловлювання Президента України ризикують ще більше пошкодити і без того напружені відносини між Вашингтоном та Києвом", - ідеться у публікації FT. Як вказує видання, чиновники заявили, що багато хто планує висловитися в п'ятницю вранці, "водночас висловлюючи підтримку".

"Це може бути правдою, але не завжди потрібно говорити це вголос", – сказав один із чиновників.

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