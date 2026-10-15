Лидеры ЕС собираются призвать Зеленского сдержать критику Трампа - FT

Лидеры ЕС намерены призвать Президента Украины Владимира Зеленского сдержать критику в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

"Лидеры ЕС намерены призвать Владимира Зеленского смягчить свою публичную критику Дональда Трампа на фоне опасений, что всё более откровенные высказывания Президента Украины рискуют ещё больше навредить и без того напряжённым отношениям между Вашингтоном и Киевом", — говорится в публикации FT. Как указывает издание, чиновники заявили, что многие планируют высказаться в пятницу утром, "одновременно выражая поддержку".

"Это может быть правдой, но не всегда нужно говорить об этом вслух", — сказал один из чиновников.

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