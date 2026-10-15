"Нужна честность партнёров относительно войны": Зеленский указал на эскалацию ударов рф

россия с начала минувших суток запустила по Украине более 850 дронов типа "Шахед", есть погибшие и разрушения в ряде регионов. И очевидно, что на такую эскалацию ударов россия пошла намеренно, получив ослабление санкций и увидев попытки давления на Украину. Но на этом фоне нужна честность партнёров относительно войны. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский 15 октября, передаёт УНН.

Детали

"В десятках наших городов и общин сейчас продолжают оказывать помощь экстренные службы, ремонтные бригады и спасатели работают над ликвидацией последствий российских обстрелов. Фактически весь вчерашний день и сегодня ночью продолжалась массированная атака "шахедов", были постоянные волны, и ни одного часа наше небо не было чистым от них. С начала вчерашних суток и до 9 часов сегодня было уже более 850 "шахедов", и это именно в период искусственного ограничения скорости для наших оборонных возможностей. Часть "шахедов" удалось сбить. Но, к сожалению, были и десятки попаданий", – заявил Владимир Зеленский.

По его словам, произошла одна из крупнейших атак против Кировоградской области. Также есть поражения в Киеве и области, на Днепровщине, Одесчине, Ровенщине, Харьковщине, Донетчине, Запорожье, Херсонщине, Николаевщине, Виннитчине, Житомирщине, Хмельнитчине, Полтавщине и Ивано-Франковщине.

"Трое людей были убиты в Кропивницком, и трое – на Днепровщине. Мои соболезнования родным и близким", – указал он.

Очевидно, что на такую эскалацию ударов россия пошла намеренно, получив ослабление санкций и увидев попытки давления на Украину. россия использует каждый такой момент и должна отвечать за то, что она делает. Нужны сильные решения, чтобы закончить эту войну. Нужна стабильная поддержка Украины, и прежде всего в защите неба. Нужна ЧЕСТНОСТЬ партнёров относительно войны: важно, чтобы все в Америке были не на стороне агрессора, а на стороне нашей защиты жизни и наших попыток закончить эту войну и гарантировать безопасность – подчеркнул Президент Украины.

Напомним

Кировоградская область пережила самую массированную атаку россии с начала полномасштабного вторжения: в области зафиксировали почти 360 российских БПЛА. В результате ударов по 26 локациям погибли трое людей, ещё шестеро получили ранения.

Ночь под российскими ударами: какие регионы Украины атаковал враг и что известно о последствиях