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Financial Times
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Північний потік

"Потрібна чесність партнерів щодо війни": Зеленський вказав на ескалацію ударів рф

Київ • УНН

 • 1626 перегляди

росія атакувала Україну понад 850 "шахедами", є загиблі та руйнування. Зеленський закликав партнерів посилити захист неба й підтримку України.

"Потрібна чесність партнерів щодо війни": Зеленський вказав на ескалацію ударів рф

росія з початку минулої доби запустила по Україні понад 850 дронів типу "Шахед", є загиблі та руйнування в низці регіонів. І очевидно, що на таку ескалацію ударів росія пішла спеціально, отримавши послаблення санкцій і побачивши спроби тиску на Україну. Та на цьому тлі потрібна чесність партнерів щодо війни. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський 15 жовтня, передає УНН.

Деталі

"У десятках наших міст і громад зараз продовжують надавати допомогу екстрені служби, ремонтні бригади та рятувальники працюють над ліквідацією наслідків російських обстрілів. Фактично весь вчорашній день і сьогодні вночі тривала масована атака "шахедів", були постійні хвилі, і жодної години наше небо не було чистим від них. Від початку вчорашньої доби і по 9-ту годину сьогодні було вже понад 850 "шахедів", і це саме в час штучного обмеження швидкості для наших захисних спроможностей. Частину з "шахедів" вдалося збити. Але, на жаль, були й десятки влучань", – заявив Володимир Зеленський

За його словами, відбулась одна з найбільших атак проти Кіровоградської області. Також, є ураження у Києві та області, на Дніпровщині, Одещині, Рівненщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині, Миколаївщині, Вінниччині, Житомирщині, Хмельниччині, Полтавщині та Івано-Франківщині.

"Троє людей були вбиті в Кропивницькому, та троє – на Дніпровщині. Мої співчуття рідним та близьким", - вказав він.

Очевидно, що на таку ескалацію ударів росія пішла спеціально, отримавши послаблення санкцій і побачивши спроби тиску на Україну. росія використовує кожен такий момент і повинна відповідати за те, що вона робить. Потрібні сильні рішення, щоб закінчити цю війну. Потрібна стабільна підтримка для України, і передусім у захисті неба. Потрібна ЧЕСНІСТЬ партнерів щодо війни: важливо, щоб всі в Америці були не на боці агресора, а на боці нашого захисту життя і наших спроб цю війну закінчити та гарантувати безпеку

– наголосив Президент України.

Нагадаємо

Кіровоградська область пережила наймасовішу атаку росії з початку повномасштабного вторгнення: в області зафіксували майже 360 російських БПЛА. Внаслідок ударів по 26 локаціях загинули троє людей, ще шестеро отримали поранення.  

Ніч під російськими ударами: які регіони України атакував ворог та що відомо про наслідки15.10.26, 07:19 • 49434 перегляди

Алла Кіосак

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