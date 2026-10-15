Ночь под российскими ударами: какие регионы Украины атаковал враг и что известно о последствиях

Российские войска в ночь на 15 октября атаковали несколько регионов Украины ракетами и беспилотниками. Известно как минимум о 5 погибших и 7 раненых, повреждены жилые дома и промышленные предприятия. О последствиях обстрелов сообщили руководители областных военных администраций, пишет УНН.

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В Днепропетровской области россияне на рассвете нанесли удары по Днепровскому и Павлоградскому районам. По словам главы ОВА Александра Ганжи, в Новоалександровской общине разрушен частный дом, погибли 2 человека. В Павлограде вспыхнули пожары в нескольких частных домах. Спасатели работают на местах ударов, информацию о возможных пострадавших уточняют.

В Кропивницком, который российские войска начали атаковать еще вечером 14 октября, погибли 3 человека. Таким образом, общее количество погибших в результате сообщений об атаках на Днепропетровскую и Кировоградскую области составляет как минимум 5 человек.

Удары по Запорожью, Полтавской области и Одессе

В Запорожской области в результате российских обстрелов областного центра и Запорожского района ранения получили 7 человек. По информации главы ОВА Ивана Федорова, в течение прошедших суток оккупанты нанесли 964 удара по 61 населенному пункту области.

В частности, российские войска нанесли 2 ракетных удара по Запорожью и совершили 25 авиаударов по населенным пунктам области, среди которых Вольнянск, Кушугум, Балабино, Веселянка, Заречное, Преображенка и другие.

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В Полтавской области российские беспилотники попали в 2 промышленных предприятия в Полтавском и Миргородском районах. По предварительным данным областных властей, пострадавших нет.

В Одессе ночью также объявляли воздушную тревогу, однако новых последствий для города не зафиксировали. Вместе с тем, по словам главы ОВА Сергея Лысака, в результате ударов поздно вечером были повреждены квартиры на 17-м и 15-м этажах двух многоэтажек в одном из районов города. Пожары не возникли, люди не пострадали.

На местах российских ударов продолжаются работы по ликвидации последствий. Информацию о масштабах разрушений и количестве пострадавших уточняют.

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