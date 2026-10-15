Злива накрила Стамбул: будинки і автомобілі затопило, троє загиблих

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Цикорій: чим він корисний для травлення та кому варто вживати його обережно

Зеленський прибув до Брюсселя на засідання Європейської ради - з ким заплановані зустрічі

ВМС знищили чотири літаки Су-34, ще два було уражено - що відомо про носій КАБів, яким тероризують Україну

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Не потрібно руйнувати те, що працює: Аерокосмічна асоціація попереджає про ризики для авіагалузі через зміни до правил бронювання

Рада ввела податок на посилки до 150 євро - що змінюється і при чому тут гроші від партнерів

Головуюча у ЄС Ірландія хоче відкриття всіх переговорних кластерів для України цього року - ЗМІ

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Справа про медичну недбалість лікарів Odrex: як затягування суду може допомогти обвинуваченим уникнути відповідальності

На російському аеродромі "Нептуном" знищили шість Су-34М - ВМС

росія продовжує бити по газовидобувній інфраструктурі - Нафтогаз