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Злива накрила Стамбул: будинки і автомобілі затопило, троє загиблих

Київ • УНН

 • 1734 перегляди

Потужна злива затопила райони Стамбула, дороги й будинки, змиваючи автомобілі. Троє людей загинули, четверо зникли безвісти, 2727 евакуйовано.

Злива накрила Стамбул: будинки і автомобілі затопило, троє загиблих

Сильна злива обрушилася на Стамбул у Туреччині. Дороги перетворювалися на озера, а транспортні засоби затоплювало. Повінь забрала життя трьох людей. Про це УНН пише з посиланням на TRT Haber.

Деталі

Сильна злива, яка розпочалася в Стамбулі вчора, 14 жовтня, вранці та тривала періодично протягом дня, сильно посилилася з вечора.

Житловий комплекс у районі Кючюкчекмедже у європейській частині Стамбула був затоплений, нижні поверхи багатоквартирних будинків опинилися під водою. У цьому районі рівень води в струмку Аямама - важливої водної артерії в європейській частині Стамбула - піднявся через сильну зливу.

В Аязазі, одному з районів, які найбільше постраждали від дощу, транспортні засоби були змиті паводковою водою на метри. Багато будинків були затоплені.

Після сильних дощів бухта Золотий Ріг (Haliç) у Стамбулі набув коричневого кольору.

У заяві адміністрації місцевого губернатора зазначається, що кількість загиблих внаслідок дощу зросла до 3, а кількість зниклих безвісти наразі становить 4 особи.

Зокрема, вказано, що тіло ще однієї жертви - чоловіка - було знайдено поблизу парку Садабат у районі Кагитхане було знайдено тіло чоловіка, і що тривають процедури ідентифікації.

Міністр внутрішніх справ Мустафа Чифтчі оголосив, що кількість опадів у Стамбулі досягла 272 кілограмів на квадратний метр у деяких районах через сильну зливу. Чифтчі заявив, що загалом у провінціях, де було оголошено попередження про несприятливі погодні умови, було отримано 9588 повідомлень, причому 8815 з них надійшли зі Стамбула.

У Стамбулі 2727 людей, які опинилися в пастці через повені та затоплення, було евакуйовано завдяки зусиллям AFAD (управління з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій), берегової охорони, жандармерії та муніципальних команд.

Чифтчі закликав громадян бути обережними щодо ризику повеней та затоплення та уникати виходу на вулицю без крайньої необхідності.

Юлія Шрамко

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