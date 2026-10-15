Ливень накрыл Стамбул: затоплены дома и автомобили, трое погибших

Сильный ливень обрушился на Стамбул в Турции. Дороги превращались в озёра, а транспортные средства затапливало. Наводнение унесло жизни трёх человек. Об этом УНН пишет со ссылкой на TRT Haber.

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Сильный ливень, начавшийся в Стамбуле вчера, 14 октября, утром и периодически продолжавшийся в течение дня, значительно усилился вечером.

Жилой комплекс в районе Кючюкчекмедже в европейской части Стамбула был затоплен, нижние этажи многоквартирных домов оказались под водой. В этом районе уровень воды в ручье Аямама — важной водной артерии в европейской части Стамбула — поднялся из-за сильного ливня.

В Аязаге, одном из районов, наиболее пострадавших от дождя, транспортные средства паводковая вода снесла на несколько метров. Многие дома были затоплены.

После сильных дождей бухта Золотой Рог (Haliç) в Стамбуле приобрела коричневый цвет.

В заявлении администрации местного губернатора отмечается, что число погибших в результате дождя возросло до 3, а число пропавших без вести в настоящее время составляет 4 человека.

В частности, указано, что тело ещё одной жертвы — мужчины — было найдено возле парка Садабат в районе Кагытхане, и что продолжаются процедуры идентификации.

Министр внутренних дел Мустафа Чифтчи сообщил, что из-за сильного ливня количество осадков в некоторых районах Стамбула достигло 272 килограммов на квадратный метр. Чифтчи заявил, что всего в провинциях, где было объявлено предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, поступило 9588 сообщений, из них 8815 — из Стамбула.

В Стамбуле 2727 человек, оказавшихся в ловушке из-за наводнений и затоплений, были эвакуированы благодаря усилиям AFAD (управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций), береговой охраны, жандармерии и муниципальных команд.

Чифтчи призвал граждан быть осторожными в связи с риском наводнений и затоплений и избегать выхода на улицу без крайней необходимости.

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