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Отопление

Наводнение в Непале разрушило дома и мосты, власти объявили эвакуацию

Киев • УНН

 • 2962 просмотра

Оползень перекрыл реку Будхи-Гандаки, вызвав наводнение в пяти районах Непала. Разрушены дома и мосты, о пострадавших не сообщается.

Наводнение в Непале разрушило дома и мосты, власти объявили эвакуацию
Фото: REUTERS/Tyrone Siu

В воскресенье власти Непала призвали местных жителей переместиться в более безопасные места после того, как мощное наводнение на реке в центральной части страны разрушило несколько домов и объектов инфраструктуры; сообщений о пострадавших пока не поступало, передает УНН со ссылкой на Reuters.

По данным властей, оползень (без участия воды) в деревне Чумнубри (округ Горкха, примерно в 100 км к западу от Катманду) перегородил русло реки Будхи-Гандаки, что вызвало наводнение ниже по течению.

Будхи-Гандаки является притоком реки Тришули. Она протекает ниже по течению от другого притока, где в августе обрушение ледника вызвало катастрофическое наводнение, унесшее жизни 1457 человек, а тысячи до сих пор считаются пропавшими без вести.

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"Мы попросили жителей, проживающих вдоль берегов реки ниже по течению, эвакуироваться и позаботиться о собственной безопасности", — заявил Дхармендра Кумар Мишра, глава администрации округа Горкха.

Мишра сообщил, что наводнение снесло несколько домов и два подвесных моста, а также повредило объект гидроэнергетики.

Национальные службы по ликвидации последствий стихийных бедствий предупредили о наводнении население, проживающее вдоль реки в округах Горкха, Танахун, Читван, Восточный Навалпараси и Западный Навалпараси.

"Пожалуйста, помогите обеспечить своевременное перемещение людей из опасных зон в безопасные места и содействуйте проведению поисково-спасательных работ в случае необходимости", — говорится в сообщении Национального управления по снижению рисков и управлению стихийными бедствиями в социальных сетях.

Представители властей сообщили, что спасатели из армии и полиции уже прибыли на место происшествия и осуществляют мониторинг ситуации с вертолета.

Непал завершает поисково-спасательные работы после наводнения — что с пропавшими без вести05.10.26, 17:47 • 17663 просмотра

Антонина Туманова

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