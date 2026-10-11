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Опалення

Повінь у Непалі зруйнувала будинки й мости, влада оголосила евакуацію

Київ • УНН

 • 434 перегляди

Зсув перекрив річку Будхі-Гандакі, спричинивши повінь у п’яти округах Непалу. Зруйновано будинки й мости, постраждалих не повідомляють.

Повінь у Непалі зруйнувала будинки й мости, влада оголосила евакуацію
Фото: REUTERS/Tyrone Siu

У неділю влада Непалу закликала місцевих жителів переміститися в безпечніші місця після того, як потужна повінь на річці в центральній частині країни зруйнувала кілька будинків та об'єктів інфраструктури, повідомлень про постраждалих наразі не надходило, передає УНН із посиланням на Reuters.

За даними влади, зсув ґрунту (без участі води) у селі Чумнубрі (округ Горкха, приблизно за 100 км на захід від Катманду) перегородив русло річки Будхі-Гандакі, що спричинило повінь у нижній течії.

Будхі-Гандакі є притокою річки Трішулі. Вона протікає нижче за течією від іншої притоки, де в серпні обвал льодовика спричинив катастрофічну повінь, що забрала життя 1457 людей, а тисячі досі вважаються зниклими безвісти.

Непал планує осушити чотири льодовикові озера після смертоносної повені02.10.26, 13:56 • 8949 переглядiв

"Ми попросили жителів, що мешкають уздовж берегів річки нижче за течією, евакуюватися та подбати про власну безпеку", — заявив Дхармендра Кумар Мішра, керівник адміністрації округу Горкха.

Мішра повідомив, що повінь знесла кілька будинків і два підвісні мости, а також пошкодила об'єкт гідроенергетики.

Національні служби з ліквідації наслідків стихійних лих попередили про повінь населення, що проживає вздовж річки в округах Горкха, Танахун, Чітван, Східний Навалпарасі та Західний Навалпарасі.

"Будь ласка, допоможіть забезпечити своєчасне переміщення людей із небезпечних зон у безпечні місця та сприяйте проведенню пошуково-рятувальних робіт за потреби", — йдеться в повідомленні Національного управління зі зниження ризиків і управління стихійними лихами в соціальних мережах.

Представники влади повідомили, що рятувальники з армії та поліції вже прибули на місце події та здійснюють моніторинг ситуації з гелікоптера.

Непал завершує пошуково-рятувальні роботи після повені - що зі зниклими безвісти05.10.26, 17:47 • 17547 переглядiв

Антоніна Туманова

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Евакуація
Непал