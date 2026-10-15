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Financial Times
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Північний потік

У Києві молодик розпилив газ і стріляв у водія через зауваження

Київ • УНН

 • 2020 перегляди

У Дарницькому районі юнак розпилив газ у обличчя водієві та чотири рази вистрілив у нього через зауваження щодо ПДР. Йому загрожує до семи років ув’язнення.

У Києві молодик розпилив газ і стріляв у водія через зауваження

У Дарницькому районі Києва конфлікт між водієм і молодиком через порушення правил дорожнього руху переріс у напад зі стріляниною. Юнак розпилив чоловікові в обличчя газ із балончика, а потім чотири рази вистрілив у його бік із пневматичного пістолета. Нападнику тепер загрожує до семи років позбавлення волі. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві, передає УНН.

Деталі

За наявною інформацією, подія сталася на вулиці Анни Ахматової у Дарницькому районі столиці. До конфлікту призвело зауваження, яке 47-річний водій  зробив молодику через порушення правил дорожнього руху.

Під час сварки юнак дістав газовий балончик і розпилив його в обличчя чоловіка. А згодом зловмисник дістав пневматичний пістолет і здійснив у бік чоловіка щонайменше чотири постріли, після чого втік. Пораненого помітив перехожий, який зателефонував на спецлінію 102 та викликав швидку медичну допомогу. У потерпілого діагностували поранення плеча та передпліччя

- йдеться у дописі поліції.

За інформацією слідства, оперативники Дарницького управління поліції встановили особу нападника, а слідчі за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури  повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо

У Києві водій Ford не зупинився на вимогу патрульних та намагався втекти. У результаті він врізався в електроопору, після чого напав на поліцейських із саперною лопатою. Один із патрульних застосував зброю та поцілив чоловікові в ногу.  

Алла Кіосак

Кримінал
Дорожньо-транспортна пригода
Довічне позбавлення волі
Національна поліція України
Київ