В Киеве молодой человек распылил газ и стрелял в водителя из-за замечания

В Дарницком районе Киева конфликт между водителем и молодым человеком из-за нарушения правил дорожного движения перерос в нападение со стрельбой. Молодой человек распылил мужчине в лицо газ из баллончика, а затем четыре раза выстрелил в его сторону из пневматического пистолета. Нападавшему теперь грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, передает УНН.

Детали

По имеющейся информации, событие произошло на улице Анны Ахматовой в Дарницком районе столицы. К конфликту привело замечание, которое 47-летний водитель сделал молодому человеку из-за нарушения правил дорожного движения.

Во время ссоры молодой человек достал газовый баллончик и распылил его в лицо мужчины. А затем злоумышленник достал пневматический пистолет и произвел в сторону мужчины как минимум четыре выстрела, после чего скрылся. Раненого заметил прохожий, который позвонил на спецлинию 102 и вызвал скорую медицинскую помощь. У пострадавшего диагностировали ранения плеча и предплечья - говорится в сообщении полиции.

По информации следствия, оперативники Дарницкого управления полиции установили личность нападавшего, а следователи под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним

В Киеве водитель Ford не остановился по требованию патрульных и пытался скрыться. В результате он врезался в электроопору, после чего напал на полицейских с саперной лопатой. Один из патрульных применил оружие и попал мужчине в ногу.