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"Це наша справа" - Мерц виступив проти передачі заморожених активів рф під контроль США

Київ • УНН

 • 2752 перегляди

Канцлер Німеччини заявив, що рішення щодо заморожених у Європі активів рф мають ухвалювати європейці. Він закликав збільшити допомогу Україні.

"Це наша справа" - Мерц виступив проти передачі заморожених активів рф під контроль США

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив проти передачі під контроль США заморожених у Європі російських активів, наголосивши, що рішення щодо цих коштів мають ухвалювати європейці. Про це глава німецького уряду заявив журналістам перед початком засідання Європейської ради у четвер у Брюсселі, пише УНН.

Деталі

Німецького канцлера запитали, як він ставиться до ідеї передати заморожені в ЄС російські активи під контроль США задля сприяння мирному врегулюванню

Це активи, які заморожені в Європі. І вони мають залишатися замороженими в Європі. Це наша справа. І рішення щодо цього ухвалюємо ми"

- заявив Мерц.

Канцлер також наголосив на необхідності збільшити європейську допомогу Україні на тлі посилення російських атак, зокрема для підтримки країни протягом зимового періоду та наступного року.

Нагадаємо

США запропонували Європі передати частину заморожених російських активів до механізму Вашингтона для відновлення мирних переговорів. Європейські делегати план відхилили.

Ольга Розгон

ЕкономікаПолітикаСвіт
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Війна в Україні
Європейська рада
Фрідріх Мерц
Брюссель
Європа
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна