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"Это наше дело" — Мерц выступил против передачи замороженных активов рф под контроль США

Киев • УНН

 • 6132 просмотра

Канцлер Германии заявил, что решения относительно замороженных в Европе активов рф должны принимать европейцы. Он призвал увеличить помощь Украине.

"Это наше дело" — Мерц выступил против передачи замороженных активов рф под контроль США

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против передачи под контроль США замороженных в Европе российских активов, подчеркнув, что решения относительно этих средств должны принимать европейцы. Об этом глава немецкого правительства заявил журналистам перед началом заседания Европейского совета в четверг в Брюсселе, пишет УНН.

Детали

Немецкого канцлера спросили, как он относится к идее передать замороженные в ЕС российские активы под контроль США для содействия мирному урегулированию

Это активы, которые заморожены в Европе. И они должны оставаться замороженными в Европе. Это наше дело. И решения по этому поводу принимаем мы"

- заявил Мерц.

Канцлер также подчеркнул необходимость увеличить европейскую помощь Украине на фоне усиления российских атак, в частности для поддержки страны в течение зимнего периода и следующего года.

Напомним

США предложили Европе передать часть замороженных российских активов в механизм Вашингтона для возобновления мирных переговоров. Европейские делегаты отвергли этот план.

Ольга Розгон

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
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Война в Украине
Европейский совет
Фридрих Мерц
Брюссель
Европа
Германия
Соединённые Штаты
Украина