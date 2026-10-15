"Это наше дело" — Мерц выступил против передачи замороженных активов рф под контроль США

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против передачи под контроль США замороженных в Европе российских активов, подчеркнув, что решения относительно этих средств должны принимать европейцы. Об этом глава немецкого правительства заявил журналистам перед началом заседания Европейского совета в четверг в Брюсселе, пишет УНН.

Детали

Немецкого канцлера спросили, как он относится к идее передать замороженные в ЕС российские активы под контроль США для содействия мирному урегулированию

Это активы, которые заморожены в Европе. И они должны оставаться замороженными в Европе. Это наше дело. И решения по этому поводу принимаем мы" - заявил Мерц.

Канцлер также подчеркнул необходимость увеличить европейскую помощь Украине на фоне усиления российских атак, в частности для поддержки страны в течение зимнего периода и следующего года.

Напомним

США предложили Европе передать часть замороженных российских активов в механизм Вашингтона для возобновления мирных переговоров. Европейские делегаты отвергли этот план.