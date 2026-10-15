У Києві зросла кількість постраждалих після падіння ворожого дрона - що відомо про їх стан

У результаті падіння ворожого БпЛА між житловими будинками на столичному Печерську кількість постраждалих зросла до семи. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Уже 7 постраждалих, внаслідок падіння ворожого БпЛА між житловими будинками в Печерському районі. Троє поранених перебувають в стаціонарах міських лікарень - повідомив Кличко.

За його словами, іншим медики надали допомогу на місці та амбулаторно.

Нагадаємо

У Києві вранці 15 жовтня російський дрон впав у двір багатоповерхівок на Печерську. Спершу було відомо про 5 постраждалих.