У Києві зросла кількість постраждалих після падіння ворожого дрона - що відомо про їх стан
Київ • УНН
У Києві через падіння ворожого БпЛА між будинками на Печерську постраждали семеро людей. Троє перебувають у лікарнях.
У результаті падіння ворожого БпЛА між житловими будинками на столичному Печерську кількість постраждалих зросла до семи. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Уже 7 постраждалих, внаслідок падіння ворожого БпЛА між житловими будинками в Печерському районі. Троє поранених перебувають в стаціонарах міських лікарень
За його словами, іншим медики надали допомогу на місці та амбулаторно.
Нагадаємо
У Києві вранці 15 жовтня російський дрон впав у двір багатоповерхівок на Печерську. Спершу було відомо про 5 постраждалих.