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У Києві зросла кількість постраждалих після падіння ворожого дрона - що відомо про їх стан

Київ • УНН

 • 106 перегляди

У Києві через падіння ворожого БпЛА між будинками на Печерську постраждали семеро людей. Троє перебувають у лікарнях.

У Києві зросла кількість постраждалих після падіння ворожого дрона - що відомо про їх стан

У результаті падіння ворожого БпЛА між житловими будинками на столичному Печерську кількість постраждалих зросла до семи. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Уже 7 постраждалих, внаслідок падіння ворожого БпЛА між житловими будинками в Печерському районі. Троє поранених перебувають в стаціонарах міських лікарень 

- повідомив Кличко. 

За його словами, іншим медики надали допомогу на місці та амбулаторно.

Нагадаємо

У Києві вранці 15 жовтня російський дрон впав у двір багатоповерхівок на Печерську. Спершу було відомо про 5 постраждалих.

Антоніна Туманова

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