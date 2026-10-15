В Киеве увеличилось число пострадавших после падения вражеского дрона — что известно об их состоянии
Киев • УНН
В Киеве из-за падения вражеского БПЛА между домами на Печерске пострадали семь человек. Трое находятся в больницах.
В результате падения вражеского БПЛА между жилыми домами в столичном Печерске число пострадавших возросло до семи. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Уже 7 пострадавших в результате падения вражеского БПЛА между жилыми домами в Печерском районе. Трое раненых находятся в стационарах городских больниц
По его словам, другим медики оказали помощь на месте и амбулаторно.
Напомним
В Киеве утром 15 октября российский дрон упал во двор многоэтажных домов на Печерске. Сначала было известно о 5 пострадавших.