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Україна отримала 50 тисяч доз вакцини від кору, паротиту і краснухи для дітей

Київ • УНН

 • 1682 перегляди

В Україну надійшло 50 000 доз вакцини проти кору, паротиту й краснухи. Щеплення за календарем безоплатні та доступні в медзакладах.

Україна отримала 50 тисяч доз вакцини від кору, паротиту і краснухи для дітей

50 000 доз комбінованої вакцини проти кору, епідемічного паротиту та краснухи (КПК) надійшло в Україну для безоплатної вакцинації дітей відповідно до Календаря профілактичних щеплень.  Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України, передає УНН.

Ці вакцини Україна отримує в рамках співпраці Міністерства охорони здоров’я з Глобальним альянсом з вакцин та імунізації (Gavi). Угоду про партнерство між Глобальним альянсом та Україною підписали наприкінці 2024 року. За нею частину вакцин на підтримку національної програми з імунізації, відповідно до національної Стратегії розвитку імунопрофілактики до 2030 року, фінансує Gavi

- йдеться у дописі.

Згідно з наявною інформацією, у межах цього партнерства закупівлю та доставку вакцин до країни здійснює ЮНІСЕФ, а Центр громадського здоров’я МОЗ України координує їхній розподіл до регіональних центрів контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ). Наразі вакцини вже надійшли до закладів охорони здоров’я, що дозволить забезпечити безперервність планової імунізації дітей.

Де можна вакцинувати дитину

Щоб вакцинувати дитину, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря, педіатра або до найближчого закладу охорони здоров’я. У Центрі громадського здоров’я підкреслюють, що вакцинація за Національним календарем профілактичних щеплень є безоплатною.

Якщо дитина пропустила будь-які планові щеплення, слід якомога швидше звернутися до лікаря, який складе індивідуальний графік для їх надолуження

- йдеться у дописі.

Чим небезпечні ці інфекції

Кір - заразна інфекційна хвороба, яка може призводити до серйозних ускладнень від пневмонії до енцефаліту (запалення мозку) і навіть смерті. У вагітних кір може спричиняти передчасні пологи чи викидень. 

Епідемічний паротит - одна з найпоширеніших і найзаразніших інфекцій у світі, яка може спричиняти низку тяжких ускладнень, як-от орхіт у чоловіків (запалення яєчка, яке може призводити до безпліддя), гострий панкреатит, менінгіт, глухоту.

Краснуха - це інфекційна вірусна хвороба, яка у вагітних може призводити до викидня чи вроджених вад розвитку дитини.

Найефективнішим захистом від цих хвороб є саме вакцинація.

Вакцинація для дорослих - про які щеплення подбати, роз'яснили у МОЗ02.06.26, 11:33 • 3395 переглядiв

Алла Кіосак

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