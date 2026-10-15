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Украина получила 50 тысяч доз вакцины от кори, паротита и краснухи для детей

Киев • УНН

 • 3980 просмотра

В Украину поступило 50 000 доз вакцины против кори, паротита и краснухи. Прививки по календарю бесплатны и доступны в медицинских учреждениях.

Украина получила 50 тысяч доз вакцины от кори, паротита и краснухи для детей

50 000 доз комбинированной вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи (КПК) поступили в Украину для бесплатной вакцинации детей в соответствии с Календарём профилактических прививок.  Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины, передаёт УНН.

Эти вакцины Украина получает в рамках сотрудничества Министерства здравоохранения с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (Gavi). Соглашение о партнёрстве между Глобальным альянсом и Украиной подписали в конце 2024 года. Согласно ему часть вакцин в поддержку национальной программы иммунизации, в соответствии с национальной Стратегией развития иммунопрофилактики до 2030 года, финансирует Gavi

- говорится в сообщении.

Согласно имеющейся информации, в рамках этого партнёрства закупку и доставку вакцин в страну осуществляет ЮНИСЕФ, а Центр общественного здоровья Минздрава Украины координирует их распределение в региональные центры контроля и профилактики болезней (ЦКПБ). В настоящее время вакцины уже поступили в учреждения здравоохранения, что позволит обеспечить непрерывность плановой иммунизации детей.

Где можно вакцинировать ребёнка

Чтобы вакцинировать ребёнка, нужно обратиться к своему семейному врачу, педиатру или в ближайшее учреждение здравоохранения. В Центре общественного здоровья подчёркивают, что вакцинация согласно Национальному календарю профилактических прививок является бесплатной.

Если ребёнок пропустил какие-либо плановые прививки, следует как можно скорее обратиться к врачу, который составит индивидуальный график для их наверстывания

- говорится в сообщении.

Чем опасны эти инфекции

Корь - заразное инфекционное заболевание, которое может приводить к серьёзным осложнениям — от пневмонии до энцефалита (воспаления мозга) и даже смерти. У беременных корь может вызывать преждевременные роды или выкидыш. 

Эпидемический паротит - одна из самых распространённых и заразных инфекций в мире, которая может вызывать ряд тяжёлых осложнений, таких как орхит у мужчин (воспаление яичка, которое может приводить к бесплодию), острый панкреатит, менингит, глухоту.

Краснуха - это инфекционное вирусное заболевание, которое у беременных может приводить к выкидышу или врождённым порокам развития ребёнка.

Наиболее эффективной защитой от этих заболеваний является именно вакцинация.

Вакцинация для взрослых — о каких прививках стоит позаботиться, разъяснили в Минздраве02.06.26, 11:33 • 3395 просмотров

Алла Киосак

ОбществоЗдоровье
Министерство здравоохранения Украины
ЮНИСЕФ
Украина