Вакцинация для взрослых — о каких прививках стоит позаботиться, разъяснили в Минздраве

$44.300.0351.600.04
ukenru
07:57 • 4746 просмотра
США ведут переговоры о расширении «ядерного зонтика» в Европе — FT
06:59 • 13312 просмотра
Российский удар по Украине унес жизни 13 человек, в Днепре 6 пропавших - МВДPhoto
05:30 • 29953 просмотра
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит
1 июня, 23:28 • 48435 просмотра
рф нанесла массированный удар по Киеву баллистикой, крылатыми ракетами и дронами
1 июня, 16:47 • 48788 просмотра
Буданов анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время
Эксклюзив
1 июня, 15:17 • 53939 просмотра
Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты
Эксклюзив
1 июня, 13:39 • 45594 просмотра
Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны
Эксклюзив
1 июня, 12:19 • 92078 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 09:18 • 52224 просмотра
Из-за жалоб клиники сайт StopOdrex заблокировали в четвертый раз, а историй от бывших пациентов стало еще больше
1 июня, 07:11 • 49019 просмотра
ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
3м/с
34%
753мм
Популярные новости
В Киеве после массированной атаки зафиксированы многочисленные разрушения, под завалами одного из домов могут находиться люди — ГВА2 июня, 00:07 • 18532 просмотра
В Киеве уже 4 пострадавших после массированной атаки РФ, горят поликлиника и дома2 июня, 00:40 • 33045 просмотра
В Днепре из-за атаки россиян по городу погибли четыре человека, десятки раненых - ОВАPhoto2 июня, 00:44 • 32568 просмотра
Киев затянуло едким дымом после массированной российской атакиVideo2 июня, 01:56 • 29286 просмотра
Число погибших в Днепре возросло до шести, пострадали 36 человекPhotoVideo04:25 • 25296 просмотра
публикации
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит05:30 • 29953 просмотра
“Буковина” — чемпион, “Черноморец” возвращается в УПЛ, “Ворскла” исчезает с футбольной карты — итоги Первой лигиVideo1 июня, 15:01 • 47549 просмотра
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу1 июня, 14:14 • 48735 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 12:19 • 92078 просмотра
Бронирование, тарифы, выплаты ВПЛ, трудовые книжки и образование: что изменилось для украинцев с 1 июня1 июня, 10:10 • 80544 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Метте Фредериксен
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр (город)
Харьков
Франция
Реклама
УНН Lite
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне03:45 • 16581 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 35676 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 71801 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 66722 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 86601 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
MIM-104 Patriot
Financial Times
Ракетный комплекс "Панцирь"

Вакцинация для взрослых — о каких прививках стоит позаботиться, разъяснили в Минздраве

Киев • УНН

 • 812 просмотра

Взрослым необходимо каждые 10 лет обновлять вакцинацию против дифтерии и столбняка. Также Минздрав рекомендует прививки против гриппа, COVID-19, гепатитов и ВПЧ.

Вакцинация для взрослых — о каких прививках стоит позаботиться, разъяснили в Минздраве

Защита от инфекционных болезней нужна в любом возрасте, а взрослым стоит регулярно обновлять прививки в соответствии с календарем вакцинации и индивидуальными рекомендациями врача. Об этом сообщает Минздрав, пишет УНН.

Вопреки распространенному предубеждению, что вакцинация исключительно — для детей, защита от инфекционных болезней необходима человеку на протяжении всей жизни

— говорится в сообщении.

Отмечается, что с течением времени сформированный через вакцинацию в детстве иммунитет против некоторых опасных заболеваний постепенно угасает. Поэтому необходимо регулярно обновлять прививки во взрослом возрасте.

Также если взрослый не был вакцинирован или не встретился с возбудителем инфекционной болезни в детстве (например, не переболел ветрянкой или гепатитом А), то стоит пройти вакцинацию.

Согласно Календарю профилактических прививок, для взрослых предусмотрена ревакцинация против дифтерии и столбняка каждые десять лет, начиная с 16 лет. Вакцинироваться можно у семейного врача, эта прививка — бесплатная.

Рекомендуется ежегодно обновлять прививку против гриппа, желательно перед началом эпидемического сезона, и против COVID-19 (для людей из групп риска).

Новый календарь прививок против полиомиелита: в Минздраве рассказали, что изменилось с начала 2026 года15.01.26, 10:52 • 4346 просмотров

Взрослым также стоит рассмотреть вакцинацию против гепатита А, если не переболели ранее (если присутствуют антитела IgG к вирусу гепатита А, то иммунитет уже есть). Особенно стоит пройти вакцинацию взрослым, если они проживают или находятся в регионах с повышенным риском распространения инфекции, часто путешествуют, работают в сфере общественного питания, образования или ухода за людьми. Гепатит А передается через загрязненную воду, пищевые продукты и бытовые контакты, а вакцинация является надежным способом профилактики заболевания.

Также взрослым, которые не были привиты в детстве, рекомендовано пройти курс вакцинации против гепатита B. Возбудитель передается через кровь и другие биологические жидкости и может вызывать тяжелые поражения печени.

Актуальной для взрослых остается вакцинация против инфекции, вызванной вирусом папилломы человека (ВПЧ), что является профилактикой онкологических заболеваний — рака шейки матки, а также влагалища, вульвы, ротоглотки и полового члена. Во взрослом возрасте прививка имеет смысл, пока человек ведет половую жизнь, ведь вакцинация может защитить от последующих инфицирований и других типов ВПЧ.

Для будущих родителей рекомендуется рассмотреть возможность прививки против коклюша, ведь это позволяет защитить новорожденного ребенка от коклюша до момента его собственной иммунизации. Это называется «стратегией кокона».

Обратитесь к вашему семейному врачу и проконсультируйтесь по поводу вакцинации во взрослом возрасте. Забота о собственном здоровье актуальна в любом возрасте

— добавили в Минздраве.

ВОЗ определила три препарата для борьбы со вспышкой Эболы в Африке29.05.26, 05:16 • 3926 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоЗдоровье
Министерство здравоохранения Украины
Карцинома