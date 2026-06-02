Вакцинация для взрослых — о каких прививках стоит позаботиться, разъяснили в Минздраве

Защита от инфекционных болезней нужна в любом возрасте, а взрослым стоит регулярно обновлять прививки в соответствии с календарем вакцинации и индивидуальными рекомендациями врача. Об этом сообщает Минздрав, пишет УНН.

Вопреки распространенному предубеждению, что вакцинация исключительно — для детей, защита от инфекционных болезней необходима человеку на протяжении всей жизни — говорится в сообщении.

Отмечается, что с течением времени сформированный через вакцинацию в детстве иммунитет против некоторых опасных заболеваний постепенно угасает. Поэтому необходимо регулярно обновлять прививки во взрослом возрасте.

Также если взрослый не был вакцинирован или не встретился с возбудителем инфекционной болезни в детстве (например, не переболел ветрянкой или гепатитом А), то стоит пройти вакцинацию.

Согласно Календарю профилактических прививок, для взрослых предусмотрена ревакцинация против дифтерии и столбняка каждые десять лет, начиная с 16 лет. Вакцинироваться можно у семейного врача, эта прививка — бесплатная.

Рекомендуется ежегодно обновлять прививку против гриппа, желательно перед началом эпидемического сезона, и против COVID-19 (для людей из групп риска).

Новый календарь прививок против полиомиелита: в Минздраве рассказали, что изменилось с начала 2026 года

Взрослым также стоит рассмотреть вакцинацию против гепатита А, если не переболели ранее (если присутствуют антитела IgG к вирусу гепатита А, то иммунитет уже есть). Особенно стоит пройти вакцинацию взрослым, если они проживают или находятся в регионах с повышенным риском распространения инфекции, часто путешествуют, работают в сфере общественного питания, образования или ухода за людьми. Гепатит А передается через загрязненную воду, пищевые продукты и бытовые контакты, а вакцинация является надежным способом профилактики заболевания.

Также взрослым, которые не были привиты в детстве, рекомендовано пройти курс вакцинации против гепатита B. Возбудитель передается через кровь и другие биологические жидкости и может вызывать тяжелые поражения печени.

Актуальной для взрослых остается вакцинация против инфекции, вызванной вирусом папилломы человека (ВПЧ), что является профилактикой онкологических заболеваний — рака шейки матки, а также влагалища, вульвы, ротоглотки и полового члена. Во взрослом возрасте прививка имеет смысл, пока человек ведет половую жизнь, ведь вакцинация может защитить от последующих инфицирований и других типов ВПЧ.

Для будущих родителей рекомендуется рассмотреть возможность прививки против коклюша, ведь это позволяет защитить новорожденного ребенка от коклюша до момента его собственной иммунизации. Это называется «стратегией кокона».

Обратитесь к вашему семейному врачу и проконсультируйтесь по поводу вакцинации во взрослом возрасте. Забота о собственном здоровье актуальна в любом возрасте — добавили в Минздраве.

ВОЗ определила три препарата для борьбы со вспышкой Эболы в Африке