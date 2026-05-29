ВОЗ определила три препарата для борьбы со вспышкой Эболы в Африке
Киев • УНН
ВОЗ выбрала MBP134, мафтивимаб и ремдесивир для борьбы со штаммом Эболы Bundibugyo. Обельдесивир планируют использовать для профилактики болезни.
Всемирная организация здравоохранения определила три экспериментальных препарата, которые могут использоваться для борьбы со штаммом вируса Эбола Bundibugyo, вспышка которого продолжается в Демократической Республике Конго и уже зафиксирована в Уганде. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
ВОЗ рекомендовала отдать приоритет препаратам MBP134, мафтивимабу и противовирусному средству ремдесивир. В организации отметили, что эти лекарства и потенциальные вакцины должны пройти клинические испытания для оценки их эффективности против штамма Bundibugyo.
На данный момент для этой разновидности вируса не существует одобренных вакцин или специализированных методов лечения. В то же время в компании Regeneron заявили, что мафтивимаб уже доставлен в ДР Конго и его могут использовать как для лечения пациентов, так и в рамках будущих исследований.
Отдельно ВОЗ обратила внимание на экспериментальный противовирусный препарат обельдесивир компании Gilead. Его планируют применять для профилактики среди людей, контактировавших с инфицированными. При этом в организации подчеркнули, что эффективность такого подхода будет зависеть от качественного отслеживания контактов зараженных.
