ВОЗ определила три препарата для борьбы со вспышкой Эболы в Африке

Киев • УНН

 • 2452 просмотра

ВОЗ выбрала MBP134, мафтивимаб и ремдесивир для борьбы со штаммом Эболы Bundibugyo. Обельдесивир планируют использовать для профилактики болезни.

ВОЗ определила три препарата для борьбы со вспышкой Эболы в Африке

Всемирная организация здравоохранения определила три экспериментальных препарата, которые могут использоваться для борьбы со штаммом вируса Эбола Bundibugyo, вспышка которого продолжается в Демократической Республике Конго и уже зафиксирована в Уганде. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

ВОЗ рекомендовала отдать приоритет препаратам MBP134, мафтивимабу и противовирусному средству ремдесивир. В организации отметили, что эти лекарства и потенциальные вакцины должны пройти клинические испытания для оценки их эффективности против штамма Bundibugyo.

Вспышка Эболы в Конго может стать самой смертоносной в истории - Международный комитет спасения27.05.26, 17:08 • 3964 просмотра

На данный момент для этой разновидности вируса не существует одобренных вакцин или специализированных методов лечения. В то же время в компании Regeneron заявили, что мафтивимаб уже доставлен в ДР Конго и его могут использовать как для лечения пациентов, так и в рамках будущих исследований.

Отдельно ВОЗ обратила внимание на экспериментальный противовирусный препарат обельдесивир компании Gilead. Его планируют применять для профилактики среди людей, контактировавших с инфицированными. При этом в организации подчеркнули, что эффективность такого подхода будет зависеть от качественного отслеживания контактов зараженных.

Конго просит экспериментальное лечение от Эболы после того, как число зараженных превысило 1000 человек28.05.26, 03:28 • 3504 просмотра

Степан Гафтко

