ВОЗ определила три препарата для борьбы со вспышкой Эболы в Африке

Всемирная организация здравоохранения определила три экспериментальных препарата, которые могут использоваться для борьбы со штаммом вируса Эбола Bundibugyo, вспышка которого продолжается в Демократической Республике Конго и уже зафиксирована в Уганде. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

ВОЗ рекомендовала отдать приоритет препаратам MBP134, мафтивимабу и противовирусному средству ремдесивир. В организации отметили, что эти лекарства и потенциальные вакцины должны пройти клинические испытания для оценки их эффективности против штамма Bundibugyo.

На данный момент для этой разновидности вируса не существует одобренных вакцин или специализированных методов лечения. В то же время в компании Regeneron заявили, что мафтивимаб уже доставлен в ДР Конго и его могут использовать как для лечения пациентов, так и в рамках будущих исследований.

Отдельно ВОЗ обратила внимание на экспериментальный противовирусный препарат обельдесивир компании Gilead. Его планируют применять для профилактики среди людей, контактировавших с инфицированными. При этом в организации подчеркнули, что эффективность такого подхода будет зависеть от качественного отслеживания контактов зараженных.

