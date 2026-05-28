Конго просит экспериментальное лечение от Эболы после того, как число зараженных превысило 1000 человек
В Конго зафиксировали более 1000 подозрений на Эболу и 17 смертей. Власти просят у США экспериментальные антитела для борьбы со штаммом Bundibugyo.
Демократическая Республика Конго обратилась за доступом к экспериментальному лечению антителами против вируса Эбола после резкого роста числа заражений на востоке страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министерство здравоохранения Конго, пишет УНН.
По состоянию на 26 мая в стране подтвержден 121 случай Эболы и 17 смертей, в то время как количество подозреваемых заражений превысило 1000. Самая сложная ситуация наблюдается в провинции Итури, где только за последнее время зафиксировали 16 новых подтвержденных случаев.
ВОЗ предупреждает, что боевые действия, перемещение населения и нехватка медицинских ресурсов ускоряют распространение болезни.
ВОЗ предупреждает об угрозе распространения
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что восток Конго переживает "катастрофическое сочетание войны и болезней".
Мы не можем строить доверие в общине или изолировать больных, пока падают бомбы
Конго уже официально запросило доступ к экспериментальному моноклональному антителу, разработанному в США, которое показало эффективность против нескольких штаммов Эболы, включая штамм Bundibugyo. На данный момент для этого штамма не существует утвержденной вакцины или лечения. Власти также сообщили о проблемах с отслеживанием контактов, задержках лабораторных результатов и нехватке изоляционных центров.
