Конго просит экспериментальное лечение от Эболы после того, как число зараженных превысило 1000 человек

Киев • УНН

 • 2666 просмотра

В Конго зафиксировали более 1000 подозрений на Эболу и 17 смертей. Власти просят у США экспериментальные антитела для борьбы со штаммом Bundibugyo.

Конго просит экспериментальное лечение от Эболы после того, как число зараженных превысило 1000 человек

Демократическая Республика Конго обратилась за доступом к экспериментальному лечению антителами против вируса Эбола после резкого роста числа заражений на востоке страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министерство здравоохранения Конго, пишет УНН.

Детали

По состоянию на 26 мая в стране подтвержден 121 случай Эболы и 17 смертей, в то время как количество подозреваемых заражений превысило 1000. Самая сложная ситуация наблюдается в провинции Итури, где только за последнее время зафиксировали 16 новых подтвержденных случаев.

Губернатор провинции в ДР Конго заявил, что вспышка Эболы требует быстрой реакции, чтобы предотвратить катастрофу26.05.26, 19:21 • 4180 просмотров

ВОЗ предупреждает, что боевые действия, перемещение населения и нехватка медицинских ресурсов ускоряют распространение болезни.

ВОЗ предупреждает об угрозе распространения

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что восток Конго переживает "катастрофическое сочетание войны и болезней".

Мы не можем строить доверие в общине или изолировать больных, пока падают бомбы

– подчеркнул он, призвав к немедленному прекращению огня.

Конго уже официально запросило доступ к экспериментальному моноклональному антителу, разработанному в США, которое показало эффективность против нескольких штаммов Эболы, включая штамм Bundibugyo. На данный момент для этого штамма не существует утвержденной вакцины или лечения. Власти также сообщили о проблемах с отслеживанием контактов, задержках лабораторных результатов и нехватке изоляционных центров.

Вспышка Эболы в Конго может стать самой смертоносной в истории - Международный комитет спасения27.05.26, 17:08 • 3592 просмотра

Степан Гафтко

