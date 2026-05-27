Вспышка Эболы в Конго может стать самой смертоносной в истории - Международный комитет спасения
Киев • УНН
В ДР Конго зафиксировали более 900 случаев Эболы редкого штамма Бундибугио. IRC предупреждает о риске самой смертоносной эпидемии в истории человечества.
Международный комитет спасения (IRC) заявил, что вспышка Эболы в Демократической Республике Конго может стать "самой смертоносной за всю историю наблюдений", если международное сообщество срочно не усилит реагирование. Об этом сообщает Euronews, передает УНН.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в ДР Конго уже зафиксировано более 900 подозреваемых случаев Эболы и более 220 вероятных смертей. Вспышка также распространилась на соседнюю Уганду, где подтверждено семь случаев заражения, в том числе один летальный.
Эпидемию вызвал редкий штамм вируса Бундибугио, против которого на данный момент не существует проверенной вакцины.
В Международном комитете спасения призвали к "неотложному международному финансированию и координации" для сдерживания распространения болезни.
Восток ДР Конго встречает эту вспышку в более уязвимом и менее подготовленном состоянии, чем во время эпидемии 2018–2020 годов, унесшей более 2 тысяч жизней. Усиление конфликтов и сокращение глобального финансирования помощи фактически демонтировали систему защиты в худший момент
Там подчеркнули, что промедление с реагированием может стоить тысяч жизней.
На прошлой неделе трое волонтеров Красного Креста, работавших в провинции Итури – эпицентре вспышки, – скончались от подозреваемой Эболы.
По информации организации, волонтеры могли заразиться во время работы с телами умерших.
Эбола – это опасное вирусное заболевание, впервые обнаруженное в 1976 году. Среди основных симптомов – высокая температура, слабость, диарея, рвота, а в отдельных случаях – кровотечения.
