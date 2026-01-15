$43.180.08
Эксклюзив
08:19 • 2212 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
08:08 • 3684 просмотра
Астролог заявляет о резонансе между гороскопом Юлии Тимошенко и событиями в стране во время парада планет
Эксклюзив
07:52 • 3454 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
06:16 • 8284 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 31239 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 31202 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 33071 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 32495 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
14 января, 16:42 • 26771 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14 января, 14:56 • 22587 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Новый календарь прививок против полиомиелита: в Минздраве рассказали, что изменилось с начала 2026 года

Киев • УНН

 • 32 просмотра

С 1 января 2026 года в Украине вакцинация против полиомиелита будет проводиться только инактивированной вакциной. Изменяется схема вакцинации, которая будет состоять из 5 прививок, а ревакцинация в 14 лет отменяется.

Новый календарь прививок против полиомиелита: в Минздраве рассказали, что изменилось с начала 2026 года

В Украине с 1 января 2026 года в соответствии с обновленным Национальным календарем профилактических прививок вакцинация против полиомиелита проводится только инактивированной полиомиелитной вакциной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Детали

Врач-детский инфекционист, кандидат медицинских наук, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий рассказал, что именно меняется.

По его словам, произошел переход на использование инактивированной ("неживой") полиомиелитной вакцины, оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ) больше не будет применяться. Кроме того, меняется схема вакцинации. Теперь она состоит из 5 прививок, которые проводятся в возрасте 2, 4, 6, 18 месяцев и 6 лет. Ревакцинация в возрасте 14 лет отменяется.

Если ребенок по определенным причинам пропустил одну из прививок против полиомиелита или же вообще не получил ни одной, то необходимо обратиться к своему семейному врачу или педиатру.

Если Календарь прививок против полиомиелита был нарушен, в таком случае - независимо от возраста пациента - прививки проводятся по 4-дозовой схеме. За счет государства это можно сделать до 18 лет

- заявил Лапий.

"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку26.12.25, 07:31 • 17968 просмотров

Евгений Устименко

ОбществоЗдоровье
Министерство здравоохранения Украины
Украина