Новый календарь прививок против полиомиелита: в Минздраве рассказали, что изменилось с начала 2026 года

В Украине с 1 января 2026 года в соответствии с обновленным Национальным календарем профилактических прививок вакцинация против полиомиелита проводится только инактивированной полиомиелитной вакциной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Детали

Врач-детский инфекционист, кандидат медицинских наук, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий рассказал, что именно меняется.

По его словам, произошел переход на использование инактивированной ("неживой") полиомиелитной вакцины, оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ) больше не будет применяться. Кроме того, меняется схема вакцинации. Теперь она состоит из 5 прививок, которые проводятся в возрасте 2, 4, 6, 18 месяцев и 6 лет. Ревакцинация в возрасте 14 лет отменяется.

Если ребенок по определенным причинам пропустил одну из прививок против полиомиелита или же вообще не получил ни одной, то необходимо обратиться к своему семейному врачу или педиатру.

Если Календарь прививок против полиомиелита был нарушен, в таком случае - независимо от возраста пациента - прививки проводятся по 4-дозовой схеме. За счет государства это можно сделать до 18 лет - заявил Лапий.

