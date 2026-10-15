Бред Пітт влаштував романтичне побачення у Парижі та здивував своїм виглядом

Голлівудського актора Бреда Пітта помітили разом із його коханою Інес де Рамон під час вечірнього виходу в Парижі. Пара відвідала концерт британського музиканта Джеймса Блейка та привернула увагу незвичним вбранням. Про це повідомляє TMZ, пише УНН.

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62-річний актор та його супутниця потрапили в об'єктиви фотографів, коли залишали концертний майданчик Le Grand Rex у французькій столиці.

Для побачення закохані обрали яскраві образи, які помітно відрізнялися від звичного одягу для світських заходів. Саме їхній стиль став головною темою публікації американського таблоїда.

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Пітт та Інес де Рамон перебувають у стосунках уже кілька років. Попри всесвітню популярність актора, пара нечасто розповідає публічно про своє приватне життя.

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Їхній спільний вихід відбувся на тлі тривалих судових суперечок Пітта з колишньою дружиною Анджеліною Джолі щодо французького виноробного бізнесу.

Водночас під час побачення у Парижі актор, схоже, вирішив відволіктися від юридичних конфліктів і провести вечір із коханою.

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