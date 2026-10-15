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Бред Пітт влаштував романтичне побачення у Парижі та здивував своїм виглядом

Київ • УНН

 • 2406 перегляди

Бред Пітт та Інес де Рамон відвідали концерт Джеймса Блейка в Парижі. Незвичне вбрання пари привернуло увагу фотографів.

Бред Пітт влаштував романтичне побачення у Парижі та здивував своїм виглядом

Голлівудського актора Бреда Пітта помітили разом із його коханою Інес де Рамон під час вечірнього виходу в Парижі. Пара відвідала концерт британського музиканта Джеймса Блейка та привернула увагу незвичним вбранням. Про це повідомляє TMZ, пише УНН.

Деталі

62-річний актор та його супутниця потрапили в об'єктиви фотографів, коли залишали концертний майданчик Le Grand Rex у французькій столиці.

Для побачення закохані обрали яскраві образи, які помітно відрізнялися від звичного одягу для світських заходів. Саме їхній стиль став головною темою публікації американського таблоїда.

Особисте життя актора знову привернуло увагу

Пітт та Інес де Рамон перебувають у стосунках уже кілька років. Попри всесвітню популярність актора, пара нечасто розповідає публічно про своє приватне життя.

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Їхній спільний вихід відбувся на тлі тривалих судових суперечок Пітта з колишньою дружиною Анджеліною Джолі щодо французького виноробного бізнесу.

Водночас під час побачення у Парижі актор, схоже, вирішив відволіктися від юридичних конфліктів і провести вечір із коханою.

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Степан Гафтко

КультураСвітУНН Lite
Бред Пітт
Музикант
Фільм
Анджеліна Джолі
Париж
Франція