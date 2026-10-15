Брэд Питт устроил романтическое свидание в Париже и удивил своим видом

Голливудского актёра Брэда Питта заметили вместе с его возлюбленной Инес де Рамон во время вечернего выхода в Париже. Пара посетила концерт британского музыканта Джеймса Блейка и привлекла внимание необычным нарядом. Об этом сообщает TMZ, пишет УНН.

Детали

62-летний актёр и его спутница попали в объективы фотографов, когда покидали концертную площадку Le Grand Rex во французской столице.

Для свидания влюблённые выбрали яркие образы, которые заметно отличались от привычной одежды для светских мероприятий. Именно их стиль стал главной темой публикации американского таблоида.

Личная жизнь актёра вновь привлекла внимание

Питт и Инес де Рамон состоят в отношениях уже несколько лет. Несмотря на всемирную популярность актёра, пара нечасто рассказывает публично о своей частной жизни.

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Их совместный выход состоялся на фоне длительных судебных споров Питта с бывшей женой Анджелиной Джоли по поводу французского винодельческого бизнеса.

В то же время во время свидания в Париже актёр, похоже, решил отвлечься от юридических конфликтов и провести вечер с возлюбленной.

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