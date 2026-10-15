ЄСПЛ відкрив провадження у справі інкасаторів Ощадбанку проти Угорщини

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі офіційно зареєстрував та розпочав розгляд шести справ за заявами українських інкасаторів проти держави Угорщини щодо незаконного затримання та катувань. Секретаріат ЄСПЛ надіслав підтвердження про присвоєння офіційних номерів заявам, поданим 5 липня 2026 року. Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку, пише УНН.

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Заяви стосуються фактів грубого порушення прав українських громадян з боку компетентних органів Угорщини. Українці наполягають, що угорські правоохоронці порушили статті конвенції про права людини про заборону катувань та право на свободу та недоторканність.

Офіційне повідомлення ЄСПЛ про відкриття провадження демонструє, що системна правова позиція, дипломатична підтримка та непохитність у захисті національних інтересів дають результат навіть у найскладніших міжнародних ситуаціях. Ми щиро вдячні всім партнерам за підтримку у відстоюванні законних інтересів державного банку та наших фахівців - наголосив Юрій Каціон, голова правління Ощадбанку.

Нагадаємо

Ощадбанк заявив про безпідставне затримання двох інкасаторських автомобілів та зникнення семи працівників в Угорщині 5 березня. Це сталося за часів прем'єрства в Угорщині Віктора Орбана.

Згодом в Угорщині заявили, що сімох громадян України, затриманих з інкасаторськими авто з партією грошей та золота в Угорщині, уже було вислано з країни 6 березня.

Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ "Ощадбанк" на території Угорщини. Відомості внесено до ЄРДР за статтями про незаконне позбавлення волі та захоплення заручників.

Угорщина повернула Україні кошти та цінності "Ощадбанку", що їх захопили угорські спецслужби в березні цього року, на початку травня, після перемоги на виборах Петера Мадяра, який згодом обійняв посаду прем'єра Угорщини.

В Ощадбанку зазначили, що загальний обсяг цінностей, які перебували в двох інкасаторських автомобілях, становив 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.