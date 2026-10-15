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ЕСПЧ открыл производство по делу инкассаторов Ощадбанка против Венгрии

Киев • УНН

 • 15110 просмотра

ЕСПЧ зарегистрировал шесть заявлений украинских инкассаторов против Венгрии. Они утверждают, что правоохранители незаконно задерживали и пытали их.

ЕСПЧ открыл производство по делу инкассаторов Ощадбанка против Венгрии

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге официально зарегистрировал и начал рассмотрение шести дел по заявлениям украинских инкассаторов против государства Венгрия по поводу незаконного задержания и пыток. Секретариат ЕСПЧ направил подтверждение о присвоении официальных номеров заявлениям, поданным 5 июля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка, пишет УНН.

Подробности

Заявления касаются фактов грубого нарушения прав украинских граждан со стороны компетентных органов Венгрии. Украинцы настаивают, что венгерские правоохранители нарушили статьи конвенции о правах человека, касающиеся запрета пыток и права на свободу и личную неприкосновенность.

Официальное сообщение ЕСПЧ о начале производства демонстрирует, что системная правовая позиция, дипломатическая поддержка и непоколебимость в защите национальных интересов дают результат даже в самых сложных международных ситуациях. Мы искренне благодарны всем партнёрам за поддержку в отстаивании законных интересов государственного банка и наших специалистов

- подчеркнул Юрий Кацион, председатель правления Ощадбанка.

Напомним

Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта. Это произошло во времена премьерства в Венгрии Виктора Орбана.

Позже в Венгрии заявили, что семеро граждан Украины, задержанных с инкассаторскими автомобилями с партией денег и золота в Венгрии, уже были высланы из страны 6 марта.

Нацполиция Украины начала уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО "Ощадбанк" на территории Венгрии. Сведения внесены в ЕРДР по статьям о незаконном лишении свободы и захвате заложников.

Венгрия вернула Украине средства и ценности "Ощадбанка", захваченные венгерскими спецслужбами в марте этого года, в начале мая, после победы на выборах Петера Мадяра, который впоследствии занял должность премьер-министра Венгрии.

В Ощадбанке отметили, что общий объём ценностей, находившихся в двух инкассаторских автомобилях, составлял 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.

Ольга Розгон

Криминал и ЧПНовости Мира
Ощадбанк
Венгрия
Украина