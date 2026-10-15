Каллас: удари по НПЗ росії для України - це форма оборони

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас назвала українські удари по російських нафтопереробних заводах законним способом покласти край агресивній війні і зазначила, що найшвидший шлях зупинити такі удари - завершити війну. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.

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"Якщо звернутися до міжнародного права, очевидно, що [удари по НПЗ] для України це форма оборони, тому що саме вони забезпечують фінансування війни, яка щодня забирає життя українців", - заявила Каллас в інтерв'ю Euronews.

Її заява прозвучала після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про укладання угоди на постачання понад 300 000 тонн дизельного палива з росії, щоб компенсувати наслідки війни на Близькому Сході.

Також Трамп закликав до "енергетичного перемир'я", в межах якого росія та Україна мають припинити завдавати взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі.

"Якщо подивитися на загальну картину, основна частина фінансування війни надходить від нафти. Саме тому Україна завдає ударів по заводах. росія ж атакує енергетичну інфраструктуру України, щоб заподіяти якнайбільше страждань українцям майбутньої зими", — заявила Каллас.

Вона наголосила, що в цій війні є очевидний агресор і жертва, і що США мають приєднатися до європейців і чинити тиск на росію, а не на Україну, оскільки ЄС і надалі підтримуватиме Київ, який не збирається капітулювати.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах.

"З нас досить": Зеленський заявив про зняття блокування з ударів по російських НПЗ - FT

У Міжнародному енергетичному агентстві підрахували, що до кінця серпня лише п'ять із 32 великих російських нафтопереробних заводів не зазнавали атак безпілотників, при цьому деякі об'єкти з початку повномасштабної війни зазнавали нальотів до 15 разів.

кремль тим часом відповів на ініціативу Трампа "завуальованою іронією, давши зрозуміти, що жодного енергетичного перемир'я фактично немає, пише видання". "Що саме було оголошено? Якими є окреслені рамки енергетичного перемир'я, що це означає? Чи це було конкретизовано?" - запитав у середу прессекретар кремля дмитро пєсков. Проте додав, що робота над відповідними домовленостями продовжується.