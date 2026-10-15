Каллас: удары по НПЗ россии для Украины - это форма обороны

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам законным способом положить конец агрессивной войне и отметила, что самый быстрый путь остановить такие удары — завершить войну. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

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"Если обратиться к международному праву, очевидно, что [удары по НПЗ] для Украины являются формой обороны, потому что именно они обеспечивают финансирование войны, которая ежедневно уносит жизни украинцев", — заявила Каллас в интервью Euronews.

Ее заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп объявил о заключении соглашения на поставку более 300 000 тонн дизельного топлива из россии, чтобы компенсировать последствия войны на Ближнем Востоке.

Также Трамп призвал к "энергетическому перемирию", в рамках которого россия и Украина должны прекратить наносить взаимные удары по энергетической инфраструктуре.

"Если посмотреть на общую картину, основная часть финансирования войны поступает от нефти. Именно поэтому Украина наносит удары по заводам. россия же атакует энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы причинить как можно больше страданий украинцам следующей зимой", — заявила Каллас.

Она подчеркнула, что в этой войне есть очевидные агрессор и жертва, и что США должны присоединиться к европейцам и оказывать давление на россию, а не на Украину, поскольку ЕС и впредь будет поддерживать Киев, который не собирается капитулировать.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина возобновит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

"С нас хватит": Зеленский заявил о снятии блокировки на удары по российским НПЗ - FT

В Международном энергетическом агентстве подсчитали, что к концу августа лишь пять из 32 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов не подвергались атакам беспилотников, при этом некоторые объекты с начала полномасштабной войны подвергались налетам до 15 раз.

кремль тем временем ответил на инициативу Трампа "завуалированной иронией, дав понять, что никакого энергетического перемирия фактически нет, пишет издание". "Что именно было объявлено? Каковы обозначенные рамки энергетического перемирия, что это означает? Было ли это конкретизировано?" — спросил в среду пресс-секретарь кремля дмитрий песков. Однако добавил, что работа над соответствующими договоренностями продолжается.