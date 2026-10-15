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ЄС веде переговори про приєднання України до свого супутникового зв'язку на тлі перебоїв зі Starlink

Київ • УНН

 • 2208 перегляди

Єврокомісія знає про повідомлення щодо обмежень Starlink для України. ЄС обговорює повну асоціацію України з програмою Govsatcom.

ЄС веде переговори про приєднання України до свого супутникового зв'язку на тлі перебоїв зі Starlink

У Європейській комісії знають про повідомлення про обмеження Starlink для України і назвали, що пропонують зі свого боку: ведуть переговори з Україною щодо "повної асоціації України" з програмою ЄС супутникового зв'язку GOVSATCOM. Про це під час брифінгу 15 жовтня повідомили речники Єврокомісії Паула Піньйо та Тома Реньє, пише УНН.

Деталі

"Щодо повідомлень про перебої зі Starlink, ми знаємо про ці повідомлення, і ми не можемо далі коментувати, поки не отримаємо більше інформації. Також важливо сказати, що у нас немає жодних ознак того, що обмін розвідувальними даними припинився, тому важливо також позначити це", - сказала речниця Єврокомісії Паула Піньйо.

Водночас Піньйо зауважила, що "ми робимо багато роботи, звичайно, щодо збільшення нашої власної супутникової допомоги".

"Війна в Україні однозначно показує, що наша безпека також залежить від космосу, і тут ми робимо досить багато, і ми точно готові підтримувати Україну там, де можемо", - наголосив Тома Реньє.

Він при цьому вказав на "дві речі, які ми вже маємо".

"По-перше, це Govsatcom, це об'єднання та спільне використання існуючих супутникових потужностей держав-членів, тут, гарна новина, що платформа була створена та налагоджена в січні цього року, і працює разом з нашими державами-членами", - вказав він.

Ми зараз намагаємося знайти спосіб, і ми зараз ведемо переговори з Україною щодо повної асоціації України з Govsatcom

- наголосив Реньє.

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З його слів, "другий етап відбудеться в січні або на початку наступного року".

"Ми могли б додати до Govsatcom комерційні потужності, і це дозволить нам подолати розрив до 2029 року, коли наше сузір'я з понад 300 супутників під Iris² буде повністю функціональним", - наголосив він.

На уточнення, як ця супутникова система може надавати Україні ті ж послуги, які Starshield надає, Піньйо наголосила: "Ми не проводимо тут жодного порівняння між тим, що пропонується, і тими напрямками, над якими ми працюємо".

"Ми добре усвідомлюємо важливість цього супутникового сервісу, особливо в нинішньому контексті", - вказала також Піньйо.

Нагадаємо

Ліберальна політична група в Європейському парламенті Renew Europe закликала Європейську комісію та Раду ЄС купувати послуги супутникового зв'язку у європейських постачальників для України після того, як нові обмеження Starlink, як повідомляється, порушили українські військові операції. У листі до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та голови Євроради Антоніу Кошти ліберальна група закликала до тимчасового доступу до програми ЄС GOVSATCOM та закупівель у Eutelsat, Hispasat та SES.

Такий заклик пролунав після повідомлень про обмеження Starlink для України.

Як зазначив Bloomberg 15 жовтня, "звичайне обслуговування інтернет-терміналів Starshield, що використовуються українськими військовими, схоже, відновилося". "Роботу Starshield було відновлено, і Міністерство оборони в Києві продовжує переговори зі США щодо причин обмеження попереднього обслуговування", повідомила Bloomberg особа, знайома з цим питанням, яка попросила не називати її імені, оскільки це питання є конфіденційним. 

Юлія Шрамко

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