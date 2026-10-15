ЄС веде переговори про приєднання України до свого супутникового зв'язку на тлі перебоїв зі Starlink

У Європейській комісії знають про повідомлення про обмеження Starlink для України і назвали, що пропонують зі свого боку: ведуть переговори з Україною щодо "повної асоціації України" з програмою ЄС супутникового зв'язку GOVSATCOM. Про це під час брифінгу 15 жовтня повідомили речники Єврокомісії Паула Піньйо та Тома Реньє, пише УНН.

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"Щодо повідомлень про перебої зі Starlink, ми знаємо про ці повідомлення, і ми не можемо далі коментувати, поки не отримаємо більше інформації. Також важливо сказати, що у нас немає жодних ознак того, що обмін розвідувальними даними припинився, тому важливо також позначити це", - сказала речниця Єврокомісії Паула Піньйо.

Водночас Піньйо зауважила, що "ми робимо багато роботи, звичайно, щодо збільшення нашої власної супутникової допомоги".

"Війна в Україні однозначно показує, що наша безпека також залежить від космосу, і тут ми робимо досить багато, і ми точно готові підтримувати Україну там, де можемо", - наголосив Тома Реньє.

Він при цьому вказав на "дві речі, які ми вже маємо".

"По-перше, це Govsatcom, це об'єднання та спільне використання існуючих супутникових потужностей держав-членів, тут, гарна новина, що платформа була створена та налагоджена в січні цього року, і працює разом з нашими державами-членами", - вказав він.

Ми зараз намагаємося знайти спосіб, і ми зараз ведемо переговори з Україною щодо повної асоціації України з Govsatcom - наголосив Реньє.

Україна розпочала переговори про підключення до секретних супутникових систем ЄС

З його слів, "другий етап відбудеться в січні або на початку наступного року".

"Ми могли б додати до Govsatcom комерційні потужності, і це дозволить нам подолати розрив до 2029 року, коли наше сузір'я з понад 300 супутників під Iris² буде повністю функціональним", - наголосив він.

На уточнення, як ця супутникова система може надавати Україні ті ж послуги, які Starshield надає, Піньйо наголосила: "Ми не проводимо тут жодного порівняння між тим, що пропонується, і тими напрямками, над якими ми працюємо".

"Ми добре усвідомлюємо важливість цього супутникового сервісу, особливо в нинішньому контексті", - вказала також Піньйо.

Нагадаємо

Ліберальна політична група в Європейському парламенті Renew Europe закликала Європейську комісію та Раду ЄС купувати послуги супутникового зв'язку у європейських постачальників для України після того, як нові обмеження Starlink, як повідомляється, порушили українські військові операції. У листі до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та голови Євроради Антоніу Кошти ліберальна група закликала до тимчасового доступу до програми ЄС GOVSATCOM та закупівель у Eutelsat, Hispasat та SES.

Такий заклик пролунав після повідомлень про обмеження Starlink для України.

Як зазначив Bloomberg 15 жовтня, "звичайне обслуговування інтернет-терміналів Starshield, що використовуються українськими військовими, схоже, відновилося". "Роботу Starshield було відновлено, і Міністерство оборони в Києві продовжує переговори зі США щодо причин обмеження попереднього обслуговування", повідомила Bloomberg особа, знайома з цим питанням, яка попросила не називати її імені, оскільки це питання є конфіденційним.