ЕС ведёт переговоры о подключении Украины к своей спутниковой связи на фоне перебоев со Starlink

В Европейской комиссии знают о сообщениях об ограничении Starlink для Украины и рассказали, что предлагают со своей стороны: ведут переговоры с Украиной относительно "полной ассоциации Украины" с программой ЕС спутниковой связи GOVSATCOM. Об этом во время брифинга 15 октября сообщили пресс-секретари Еврокомиссии Паула Пиньо и Тома Ренье, пишет УНН.

Детали

"Что касается сообщений о перебоях в работе Starlink, мы знаем об этих сообщениях и не можем комментировать их дальше, пока не получим больше информации. Также важно сказать, что у нас нет никаких признаков того, что обмен разведывательными данными прекратился, поэтому важно также отметить это", — сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

В то же время Пиньо отметила, что "мы, конечно, проделываем большую работу по увеличению нашей собственной спутниковой помощи".

"Война в Украине однозначно показывает, что наша безопасность также зависит от космоса, и здесь мы делаем довольно много, и мы, безусловно, готовы поддерживать Украину там, где можем", — подчеркнул Тома Ренье.

При этом он указал на "две вещи, которые у нас уже есть".

"Во-первых, это Govsatcom — объединение и совместное использование существующих спутниковых мощностей государств-членов. Здесь хорошая новость заключается в том, что платформа была создана и налажена в январе этого года, и работает вместе с нашими государствами-членами", — указал он.

Сейчас мы пытаемся найти способ и ведём переговоры с Украиной относительно полной ассоциации Украины с Govsatcom — подчеркнул Ренье.

Украина начала переговоры о подключении к секретным спутниковым системам ЕС

По его словам, "второй этап состоится в январе или в начале следующего года".

"Мы могли бы добавить к Govsatcom коммерческие мощности, и это позволит нам преодолеть разрыв до 2029 года, когда наше созвездие из более чем 300 спутников в рамках Iris² будет полностью функциональным", — подчеркнул он.

На уточнение, каким образом эта спутниковая система может предоставлять Украине те же услуги, которые предоставляет Starshield, Пиньо подчеркнула: "Мы не проводим здесь никакого сравнения между тем, что предлагается, и теми направлениями, над которыми мы работаем".

"Мы хорошо осознаём важность этого спутникового сервиса, особенно в нынешнем контексте", — также указала Пиньо.

Напомним

Либеральная политическая группа в Европейском парламенте Renew Europe призвала Европейскую комиссию и Совет ЕС закупать услуги спутниковой связи у европейских поставщиков для Украины после того, как новые ограничения Starlink, как сообщается, нарушили украинские военные операции. В письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Европейского совета Антониу Коште либеральная группа призвала предоставить временный доступ к программе ЕС GOVSATCOM и осуществлять закупки у Eutelsat, Hispasat и SES.

Такой призыв прозвучал после сообщений об ограничениях Starlink для Украины.

Как отметил Bloomberg 15 октября, "обычное обслуживание интернет-терминалов Starshield, используемых украинскими военными, похоже, возобновилось". "Работа Starshield была восстановлена, и Министерство обороны в Киеве продолжает переговоры с США относительно причин ограничения прежнего обслуживания", — сообщила Bloomberg знакомая с этим вопросом неназванная особа, попросившая не раскрывать её имени, поскольку этот вопрос является конфиденциальным.