Сильвестр Сталлоне шокував зізнанням про наслідки зйомок у бойовиках без дублерів
Київ • УНН
Сильвестр Сталлоне розповів про наслідки виконання трюків без дублерів. Актор переніс 9 операцій на спині та 3 на шиї.
Голлівудський актор Сильвестр Сталлоне, відомий за фільмами "Роккі" та "Рембо", розповів про серйозні проблеми зі здоров'ям через багаторічне виконання небезпечних трюків без дублерів. За словами зірки, йому довелося перенести 9 операцій на спині. Про це повідомляє Page Six, пише УНН.
Деталі
80-річний актор зізнався, що тепер шкодує про рішення самостійно виконувати складні трюки на знімальних майданчиках. У молодості він прагнув максимальної реалістичності бойових сцен, однак із роками наслідки травм далися взнаки.
Зірка Голлівуду Біллі Крістал розповів, що знайшов серед руїн свого будинку після масштабної пожежі15.10.26, 00:05 • 4144 перегляди
Сталлоне навіть назвав себе "ідіотом" через такий підхід до роботи. Крім 9 операцій на спині, він переніс 3 хірургічні втручання зі зрощення хребців у шийному відділі.
Ціна кар'єри зірки бойовиків
Протягом десятиліть Сталлоне залишався одним із найвідоміших акторів бойовиків Голлівуду. Його персонажі регулярно брали участь у бійках, перестрілках та небезпечних погонях.
Тепер актор визнає, що бажання особисто виконувати трюки обернулося численними операціями та тривалими проблемами зі здоров'ям.
Сильвестр Сталлоне зізнався у боротьбі з булімією та вживанні стероїдів на піку кар'єри27.09.26, 00:05 • 29801 перегляд