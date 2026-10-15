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The Washington Post

Сильвестр Сталлоне шокував зізнанням про наслідки зйомок у бойовиках без дублерів

Київ • УНН

 • 304 перегляди

Сильвестр Сталлоне розповів про наслідки виконання трюків без дублерів. Актор переніс 9 операцій на спині та 3 на шиї.

Сильвестр Сталлоне шокував зізнанням про наслідки зйомок у бойовиках без дублерів

Голлівудський актор Сильвестр Сталлоне, відомий за фільмами "Роккі" та "Рембо", розповів про серйозні проблеми зі здоров'ям через багаторічне виконання небезпечних трюків без дублерів. За словами зірки, йому довелося перенести 9 операцій на спині. Про це повідомляє Page Six, пише УНН.

Деталі

80-річний актор зізнався, що тепер шкодує про рішення самостійно виконувати складні трюки на знімальних майданчиках. У молодості він прагнув максимальної реалістичності бойових сцен, однак із роками наслідки травм далися взнаки.

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Сталлоне навіть назвав себе "ідіотом" через такий підхід до роботи. Крім 9 операцій на спині, він переніс 3 хірургічні втручання зі зрощення хребців у шийному відділі.

Ціна кар'єри зірки бойовиків

Протягом десятиліть Сталлоне залишався одним із найвідоміших акторів бойовиків Голлівуду. Його персонажі регулярно брали участь у бійках, перестрілках та небезпечних погонях.

Тепер актор визнає, що бажання особисто виконувати трюки обернулося численними операціями та тривалими проблемами зі здоров'ям.

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Степан Гафтко

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