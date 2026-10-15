Сильвестр Сталлоне шокировал признанием о последствиях съёмок в боевиках без дублёров

$44.980.1050.350.09
ukenru
03:18 • 5682 просмотра
"Я не сторонник Зеленского": Трамп заявил, что с украинским президентом труднее договориться, чем с ПутинымVideo
02:18 • 10756 просмотра
Один удар «Нептуна» нанес российской авиации большие потери, чем она успела восполнить за 2026 год
01:38 • 10836 просмотра
Приказ ограничить Starlink для Украины всё-таки поступил из Белого дома: Reuters раскрыл подробности
00:56 • 12139 просмотра
путин пригрозил Украине новыми ударами и заявил, что Россия лишь "отвечает"
00:17 • 11596 просмотра
БПЛА с управлением на основе ИИ будут обходить системы ПВО — Украина готовит масштабную операцию по блокированию аэропортов в рф
23:17 • 13229 просмотра
В США вновь отрицают причастность Трампа к ограничению спутниковой связи для Украины, но есть нюанс
22:38 • 13218 просмотра
В Европе стремительно распространяется опасный вирус, который уже унес 130 жизней
15 октября, 21:37 • 13809 просмотра
Навроцкий предупредил, чем может обернуться ослабление санкций против России
15 октября, 21:10 • 13027 просмотра
"Милан" разгромил "Зальцбург", а "Ювентус" победил "Сельту" — чем завершились матчи Лиги Европы 15 октябряPhoto
15 октября, 20:58 • 12647 просмотра
Небо над Москвой опустело — туда летят сотни украинских БПЛА и другие воздушные цели
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
5.6м/с
89%
753мм
Популярные новости
В Албании третий день бушуют протесты из-за проекта зятя Трампа: известно о десятках пострадавших и задержанных15 октября, 18:10 • 12511 просмотра
Атака реактивных "шахедов" оставила Луцк без света и водыVideo15 октября, 18:15 • 19604 просмотра
Погиб более 70 000 лет назад — в Ираке обнаружили необычное захоронение и останки неандертальца со следами убийства15 октября, 18:32 • 19729 просмотра
Звезда «Крёстного отца» Аль Пачино получит награду от гильдии актёров15 октября, 18:46 • 17711 просмотра
Мотря из «Кайдашевой семьи» будет искать любовь — Антонина Хижняк станет новой «Холостячкой»Video15 октября, 21:06 • 8912 просмотра
публикации
Пропала вода после обстрела или блэкаута: как найти безопасный источник и правильно хранить запасы15 октября, 15:55 • 35641 просмотра
Цикорий: чем он полезен для пищеварения и кому следует употреблять его с осторожностью
Эксклюзив
15 октября, 13:05 • 36699 просмотра
ВМС уничтожили четыре самолёта Су-34, ещё два были поражены — что известно о носителе КАБов, с помощью которого терроризируют УкраинуPhotoVideo15 октября, 12:19 • 40021 просмотра
Не нужно разрушать то, что работает: Аэрокосмическая ассоциация предупреждает о рисках для авиационной отрасли из-за изменений в правилах бронированияPhoto
Эксклюзив
15 октября, 10:58 • 53150 просмотра
Дело о медицинской халатности врачей Odrex: как затягивание суда может помочь обвиняемым избежать ответственности
Эксклюзив
15 октября, 08:40 • 78696 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Руслан Стефанчук
Джордж Сорос
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Луцк
Польша
Рим
Реклама
УНН Lite
Неандертальца убили копьём 75 тысяч лет назад: учёные обнаружили следы древнего насилия03:05 • 1362 просмотра
Бывший муж Софии Вергары раскрыл неожиданные подробности их развода02:06 • 2644 просмотра
93-летняя звезда Голливуда Берстин может установить исторический рекорд — и всё благодаря внучкеPhoto01:06 • 3456 просмотра
Зендея готовит новый фильм, подробности которого Голливуд пока держит в тайне00:06 • 4480 просмотра
Звезда «Шерлока» и «Хоббита» Мартин Фримен тайно женился на актрисе, которая младше его на 21 годPhoto23:06 • 5626 просмотра
Актуальное
Фильм
Сериал
Старлинк
R-360 Нептун
Су-34

Сильвестр Сталлоне шокировал признанием о последствиях съёмок в боевиках без дублёров

Киев • УНН

 • 55419 просмотра

Сильвестр Сталлоне рассказал о последствиях выполнения трюков без дублёров. Актёр перенёс 9 операций на спине и 3 на шее.

Сильвестр Сталлоне шокировал признанием о последствиях съёмок в боевиках без дублёров

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне, известный по фильмам «Рокки» и «Рэмбо», рассказал о серьезных проблемах со здоровьем из-за многолетнего выполнения опасных трюков без дублеров. По словам звезды, ему пришлось перенести 9 операций на спине. Об этом сообщает Page Six, пишет УНН.

Подробности

80-летний актер признался, что теперь сожалеет о решении самостоятельно выполнять сложные трюки на съемочных площадках. В молодости он стремился к максимальной реалистичности боевых сцен, однако с годами последствия травм дали о себе знать.

Звезда Голливуда Билли Кристал рассказал, что нашёл среди руин своего дома после масштабного пожара15.10.26, 00:05 • 23914 просмотров

Сталлоне даже назвал себя «идиотом» из-за такого подхода к работе. Помимо 9 операций на спине, он перенес 3 хирургических вмешательства по сращению позвонков в шейном отделе.

Цена карьеры звезды боевиков

На протяжении десятилетий Сталлоне оставался одним из самых известных актеров боевиков Голливуда. Его персонажи регулярно участвовали в драках, перестрелках и опасных погонях.

Теперь актер признает, что желание лично выполнять трюки обернулось многочисленными операциями и длительными проблемами со здоровьем.

Сильвестр Сталлоне признался в борьбе с булимией и употреблении стероидов на пике карьеры27.09.26, 00:05 • 29865 просмотров

Степан Гафтко

КультураЗдоровьеНовости МираУНН Lite
Фильм