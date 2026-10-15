Сильвестр Сталлоне шокировал признанием о последствиях съёмок в боевиках без дублёров

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне, известный по фильмам «Рокки» и «Рэмбо», рассказал о серьезных проблемах со здоровьем из-за многолетнего выполнения опасных трюков без дублеров. По словам звезды, ему пришлось перенести 9 операций на спине. Об этом сообщает Page Six, пишет УНН.

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80-летний актер признался, что теперь сожалеет о решении самостоятельно выполнять сложные трюки на съемочных площадках. В молодости он стремился к максимальной реалистичности боевых сцен, однако с годами последствия травм дали о себе знать.

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Сталлоне даже назвал себя «идиотом» из-за такого подхода к работе. Помимо 9 операций на спине, он перенес 3 хирургических вмешательства по сращению позвонков в шейном отделе.

Цена карьеры звезды боевиков

На протяжении десятилетий Сталлоне оставался одним из самых известных актеров боевиков Голливуда. Его персонажи регулярно участвовали в драках, перестрелках и опасных погонях.

Теперь актер признает, что желание лично выполнять трюки обернулось многочисленными операциями и длительными проблемами со здоровьем.

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