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Техніка

російське дизельне пальне може надійти до США ще до проміжних виборів - NYP

Київ • УНН

 • 970 перегляди

США можуть отримати значні обсяги російського дизпального до виборів 3 листопада. Угода здатна принести москві до $4 млрд.

російське дизельне пальне може надійти до США ще до проміжних виборів - NYP

російське дизельне пальне може надійти на ринок США до проміжних виборів 3 листопада після того, як Дональд Трамп призупинив санкції на його експорт, а володимир путін скасував відповідну заборону. Про це повідомляє The New York Post, пише УНН.

Деталі

За словами одного з американських співрозмовників видання, росія погодилася поставити "досить значний" обсяг пального. Водночас конкретні плани щодо його постачання до США джерела не розкрили.

Трамп раніше заявляв, що домовленість має допомогти знизити тиск на світові ціни на пальне. У вівторок він пояснив журналістам, що дизель призначений для світового ринку, який постраждав від високих цін.

Домовленості щодо постачання дизельного пального Трамп досяг із путіним після того, як висловив невдоволення українськими атаками на російські нафтопереробні заводи. За даними The New York Post, США неодноразово просили президента України Володимира Зеленського утриматися від таких ударів, аргументуючи це їхнім впливом на американських споживачів.

Зеленський розкритикував домовленість щодо російського пального, назвавши її "слабким" рішенням, яке забезпечить росію коштами для продовження війни проти України. Водночас згодом він погодився на вимогу Трампа не атакувати нафтопереробні заводи.

За оцінками експертів, угода може принести москві додаткові 4 млрд доларів доходів.

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У неділю Трамп оголосив про обмежене "енергетичне перемир’я" між Росією та Україною. За словами американського посадовця, росія погодилася не атакувати українські нафтопереробні заводи та автозаправні станції за умови припинення українських атак безпілотниками на російські НПЗ.

Водночас домовленість не передбачає припинення російських ударів по інших цілях в Україні, зокрема по енергетичній системі. Україна наразі не має діючих нафтопереробних заводів, однак теоретично могла б відновити їхню роботу під час паузи в бойових діях.

Ціни на дизельне пальне у США

За даними Американської автомобільної асоціації (AAA), середня ціна дизельного пального у США становить 6,30 долара за галон. Це майже вдвічі більше, ніж рік тому, коли пальне коштувало 3,66 долара за галон.

Наприкінці вересня ціна досягла рекордного рівня — 6,53 долара за галон.

Попри інші заходи адміністрації Трампа для стримування вартості пального, зокрема розширення можливості придбання неоподатковуваного дизеля з червоним барвником, ціни залишаються високими.

Зростання вартості пального позначається на споживачах. У вересні річна інфляція у США знову прискорилася і становила 3,7%.

Високі ціни на пальне залишаються одним із економічних викликів для адміністрації Трампа напередодні проміжних виборів до Конгресу 3 листопада. За даними видання, протягом останнього року ціни значно зросли, зокрема через майже восьмимісячну війну США з Іраном, яка обмежила судноплавство в Ормузькій протоці.

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Ольга Розгон

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